Von Kant und Kollwitz

Foto: jW-Archiv

Die kulturellen Verbindungen zwischen Russland und Deutschland sind alt und vielfältig, selbst wenn es nur bei entsprechender politischer Konjunktur betont wird. Auch die wohl wichtigste deutsche Künstlerin des 20. Jahrhunderts, Käthe Kollwitz (8.7.1867–22.4.1945), hatte eine besondere Beziehung zu Russland, vor allem zur Sowjetunion. Dort wurde sie mit Ausstellungen bekannt, dorthin reiste sie 1927 zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution. Sie schätzte das sozialistische Experiment bis zuletzt. Der nördliche Teil von Ostpreußen kam nach dem Zweiten Weltkrieg zur russischen Sowjetrepublik. Aus Königsberg wurde Kaliningrad. Wenn 2017 der 150. Geburtstag von Kollwitz gefeiert wird, dann nicht nur in Deutschland, sondern mit Recht auch in ihrer Geburtsstadt.

Das Käthe-Kollwitz-Museum Berlin und die Staatliche Kunstgalerie Kaliningrad haben sich aus Anlass dieses Geburtstags einiges vorgenommen. Sie wollen die Künstlerin und ihre Geburtsstadt stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Zu diesem Zweck gibt es ein gemeinsames Projekt unter dem Titel »Käthe Kollwitz und ihre Spuren im Kaliningrader Gebiet«. Dessen Auftakt bildeten Anfang September zwei Veranstaltungen in der deutschen Hauptstadt.

»Die ersten 24 Jahre, die sie meist in Königsberg verbrachte, waren für Käthe Kollwitz prägend«, wusste Iris Berndt im Käthe-Kollwitz-Museum zu berichten. Im Russischen Haus referierte Gerfried Horst von der »Gesellschaft der Freunde Kants und Königsbergs« über den Großvater der Künstlerin, Julius Rupp. Dieser hatte versucht, Kants philosophisches System auf die evangelische Theologie anzuwenden und in dieser durchzusetzen. Sein Unterfangen scheiterte, er wurde aus der Kirche ausgeschlossen und gründete eine eigene freie Gemeinde. Rupps Enkelin (damals noch Käthe Schmidt) besuchte die Kirche regelmäßig. So führt eine Linie von Immanuel Kant zu Käthe Kollwitz’ hohem moralischen Anspruch.

Königsberg ging im Bombenhagel unter, 1948 verließen die letzten Deutschen die Stadt. Doch das Interesse der heutigen Bewohner an der deutschen Geschichte ihrer Heimat ist groß, worüber die bekannte russische Fernsehjournalistin Swetlana Kolbanjewa sprach.

Das Projekt wurde deshalb vom 8. bis 15. September in Kaliningrad fortgesetzt, es gab Vorträge und Diskussionen in Museen, alternativen Cafés, Schulen sowie im Zentrum für deutsche Sprache. Thema waren die Spuren von Kollwitz’ Familie in der Stadt. Das Geburtshaus der Künstlerin existiert nicht mehr, doch lässt sich die Stelle, an der es stand, noch ebenso bestimmen wie die Orte der Freien Gemeinde und des späteren Wohnhauses der Familie in der ehemaligen Königsstraße. Kollwitz’ Ehemann Karl stammte ebenfalls aus Ostpreußen; in einem Waisenhaus Königsbergs, dessen Gebäude erhalten sind, wurden ihm humanistische Bildung und ein Studium ermöglicht.

Diese und weitere Orte werden im Rahmen des vom Auswärtigen Amt geförderten Projektes zur Zeit erforscht. Historische Fotos, die Tagebücher und Briefe von Käthe Kollwitz, alte Pläne und auch die Erinnerungen der Enkelinnen der Künstlerin in Deutschland helfen dabei. Ende des Jahres sollen die Ergebnisse in deutscher und russischer Sprache publiziert werden.