Große Geste: Owen Smith steht für den bürgerlichen Flügel der Labour Party Foto: REUTERS/Neil Hall

Noch bis zum Mittwoch können die Mitglieder der britischen Labour Party ihre Stimme für die Urwahl des Vorsitzenden abgeben. Der vom bürgerlichen Flügel attackierte linke Parteichef Jeremy Corbyn, der sich im Amt bestätigen lassen möchte, gilt inzwischen als klarer Favorit für den Sieg. Für seine innerparteilichen Gegner wäre das eine herbe Niederlage, die diese kaum akzeptieren werden.

Das ist dem Lager um Corbyn offenbar klar. Bereits am vergangenen Mittwoch sagte dessen Schattenfinanzminister John McDonnell in der BBC: »Durch uns würde nicht nur eine Partei, sondern die gesamte Gesellschaft des Landes an die Macht kommen. Das will das Establishment verhindern. Deswegen werden wir jetzt angegriffen.« Es sei das »eine Prozent« der Bevölkerung, das den »99 Prozent« vorschreiben wollte, keinen sozialistischen Parteichef wählen zu dürfen. »Wir sagen jedoch: Die 99 Prozent werden auf jeder Ebene an der Regierung beteiligt sein.« Zuvor hatte der BBC-Journalist Paul Mason den Labour-Politiker gefragt, ob dessen Lager tatsächlich glaube, die Regierung übernehmen zu können, »ohne innerhalb weniger Wochen durch den Staat und den Beamtenapparat zerstört zu werden«.

Tatsächlich steht auch Labour selbst bislang völlig unter der Kontrolle des Apparates. 50.000 Corbyn-Unterstützer wurden im Vorfeld der Urwahl aus der Partei ausgeschlossen. Einer von ihnen war Ronnie Draper, der Generalsekretär der Nahrungsmittelgewerkschaft BFAWU, dem eine unbotmäßige Äußerung über bürgerliche Politiker in der Parlamentsfraktion zur Last gelegt wurde. Inzwischen konnte er eine Rücknahme seines Ausschlusses erreichen und verlangt nun, auch allen anderen Ausgeschlossenen die Teilnahme an der Abstimmung zu ermöglichen.

Dagegen wirft Owen Smith, der bürgerliche Gegenkandidat Corbyns, der den gegenwärtigen Vorsitzenden unterstützenden »Momentum-Gruppe« vor, die Partei unterwandern zu wollen. Bei einer Pressekonferenz am Freitag bezeichnete er seine Kontrahenten quasi als Parasiten: »Es ist nicht solidarisch, eine Partei innerhalb einer Partei gründen zu wollen. Noch weniger, wenn unsere Bewegung als Wirtskörper verwendet wird, um sie zu besetzen und auszuhöhlen, bis sie ihren Nutzen erfüllt hat, um sie dann wie eine leere Hülle beiseite zu werfen.« »Momentum« sei eine Nachfolgeorganisation der trotzkistischen »Militant Tendency«, die in den 1980er Jahren versucht hatte, aus Labour eine sozialistische Partei zu machen. Die Unterstützer der Gruppe wurden deshalb rausgeworfen. In den folgenden Jahren wurde der parteiinterne Einfluss von Gewerkschaften drastisch beschnitten, der neoliberale Flügel um Anthony Blair übernahm die Führung. Das soll so bleiben, verlangte Smith: »Wir haben ›Militant‹ in den 1980er Jahren bekämpft, und wir werden heute wieder darum kämpfen, die Partei vor diesen Leuten zu retten.«

Ein prominenter früherer Aktivist der »Militant Tendency« wies die Vorwürfe in einem Leserbrief an die Lokalzeitung Liverpool Echo zurück, nach dem diese unter Berufung auf »geleakte Dokumente« geschrieben hatte, dass von links ein Umsturz in der Partei vorbereitet werde. »Der Versuch Tausender junger Menschen, Labour wieder zu einem Kampfinstrument für die Interessen der Arbeiter zu machen, ist kein Putsch. Wir brauchen jetzt Massenversammlungen, um die hysterischen Vorwürfe zurückzuweisen und unsere Unterstützung für Corbyn und seine Positionierung gegen Sparpolitik und die Tories neu zu unterstreichen«, schrieb der ehemalige Stadtrat Tony Mulhearn.

Die »Momentum-Gruppe« selbst reagierte auf die Kampagne der Parteirechten mit Verhandlungsangeboten. »Wir würden Owen Smith gerne zu einem Gespräch einladen, um mit ihm seine Sorgen zu besprechen«, teilte die Strömung am Samstag mit. Auch Corbyn schlug sanfte Töne an und bot seinen parteiinternen Gegnern in einem Interview für die Samstagausgabe des Guardian an, in sein Schattenkabinett zurückzukehren, aus dem sie im Juni aus Protest gegen den Kurs des Parteichefs zurückgetreten waren.