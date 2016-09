Gut für Afrikas Elefanten

Bald nur Erinnerung, oder kann das Aussterben verhindert werden? Elefantenfamilie im Amboseli-Nationalpark Kenia 2016 Foto: REUTERS/Thomas Mukoya

Ab kommenden Freitag wird vermutlich über das Schicksal der wildlebenden Elefanten Afrikas entschieden. Dann versammeln sich im südafrikanischen Johannesburg die Delegierten für die Konferenz im Rahmen des Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES; Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Gut eine Woche ist es her, seit von Hawaii aus ein Signal für das Treffen in der südafrikanischen Metropole ausging: Bei der dortigen Tagung der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) wurde in der Abschlussresolution nachdrücklich die Schließung von Schlupflöchern beim Verbot des Elfenbeinhandels gefordert.

Der Beschluss kam mit einer überwältigen Mehrheit von 91 Prozent zustande. Er gilt, wenngleich in dieser Form rechtlich nicht bindend, als starker Impuls dafür, nun auch bei der CITES-Versammlung zu einem gleichlautenden Votum zu kommen. In der IUCN sind 1.300 Mitglieder aus 160 Ländern zusammengeschlossen. Und erwartungsgemäß hatte es schon auf Hawaii Versuche gegeben, die Resolution abzuschwächen. Vertreter aus Südafrika und Namibia, aber auch aus Japan, wo es einen legalen Elfenbeinhandel gibt, mussten bei ihren Vorstößen schnell feststellen, dass sie eine große Mehrheit gegen sich haben, brachten aber dennoch ein ganzes Bündel von Anträgen ein, um zumindest im Wortlaut des Grundsatzbeschlusses bestimmte Formulierungen abzuschwächen oder über Ergänzungen das Anliegen zu verwässern. Alle wurden deutlich zurückgewiesen.

Die Resolution von Hawaii fordert auch die CITES-Delegierten auf, in gleicher Weise zu entscheiden. Ausdrücklich wird darin auch die Initiative von US-Präsident Barack Obama und Chinas Staatschef Xi Jinping unterstützt, den noch bestehenden legalen Elfenbeinhandel zu beenden. Das Zusammenwirken der beiden Großmächte, die zuletzt auch beim Thema Klimaschutz durch Andeutungen möglicher Kooperation für positive Schlagzeilen in den entsprechenden Medien gesorgt hatten, könnte ein Schlüssel dafür sein, den kriminellen Netzwerken den Boden zu entziehen. Das sei gut für die Elefanten, kommentierte Rosalind Reeve von der David Shepherd Wildlife Foundation, die sich aktiv für den Schutz der bedrohten Dickhäuter einsetzt, vergangene Woche im Magazin African Geographic.

Auch andere Aktivisten loben das Zwischenergebnis von Hawaii und hoffen, dass die CITES-Konferenz dieser Vorlage ohne Abstriche folgen möge. »Der Beschluss hat enormes Gewicht«, so Mary Rice, Exekutivdirektorin der Environmental Investigation Agency (EIA), die schon 1989 das erste Abkommen zum weitgehenden Verbot des Elfenbeinhandels mit auf den Weg gebracht hatte. Allerdings hätten CITES-Mitglieder dann in zwei Fällen den Verkauf von Bergen sichergestellten Elfenbeins als »Ausnahme« beschlossen. Diese vorübergehende Öffnung sei ein verheerender Fehler gewesen, und jetzt komme es darauf an, letzte Märkte zu schließen, schreibt Rice auf der EIA-Webseite.

Die IUCN ist juristisch ein eher zahnloser Tiger. Doch die Wissenschaftsvereinigung wirft mit der Resolution ausdrücklich all ihre fachliche Kompetenz in die Waagschale, um nach dem erhofften CITES-Beschluss das erweiterte Verbot auch praktisch durchzusetzen. »Manche Regierungen erkennen immer noch nicht die Krise, vor der die zentral- und ostafrikanischen Länder stehen«, kommentierte Susan Liebermann, Vizepräsidentin der Wildlife Conservation Society, die Ergebnisse von Hawaii mit Blick auf Johannesburg. Fast ein Drittel der afrikanischen Elefantenbestände sei zwischen 2007 und 2014 vernichtet worden. Pro Jahr nehmen die Herde derzeit durch die grassierende Wilderei weiter ab. Und das Marktvolumen für Elfenbein beläuft sich Schätzungen aus UN-Kreisen zufolge auf mehr als 200 Milliarden US-Dollar jährlich.

Die Resolution zum Elefantenschutz war das schlagzeilenträchtigste Ergebnis der Hawaii-Konferenz. Die Agenda der 1.300 IUCN-Delegierten und der insgesamt rund 10.000 Konferenzteilnehmer war indes deutlich breiter gefasst. Viel wurde über Wechselwirkungen zwischen Klima- und Artenschutz diskutiert, insbesondere die Folgen der globalen Erwärmung für die Ozeane und ihre Bewohner. Die Liste der als vom Aussterben bedroht eingestuften Spezies wuchs mit der jüngsten Aktualisierung auf 24.000 Arten an. Auch vier der sechs Menschenaffenarten gehören nun dazu. Dies wird als unmittelbare Folge des rasanten Ausbaus von Palmölmonokulturen und der in diesem Zusammenhang stehenden Abholzung riesiger Regenwaldflächen in Indonesien und Malaysia bewertet. Dem dort heimischen Orang-Utan wird damit seit Jahren der Lebensraum weiter beschnitten. Auf der UN-Weltnaturschutzkonferenz, die im Dezember in Mexiko stattfindet, werden die auf Hawaii diskutierten Themen ebenso breiten Raum einnehmen wie auf der CITES-Tagung vom 24. September bis 5. Oktober in Südafrika.