Bautzen: Sorbische Initiative mahnt

Die Initiative »Serbski sejm« für eine sorbische/wendische Volksvertretung äußerte sich am Sonntag in einer Pressemitteilung zu den rassistischen Übergriffen in der sächsischen Stadt Bautzen:

Die sich zuspitzende Gewalt verlangt eine klare Positionierung. Soziale und politische Konflikte können und müssen mit demokratischen Mitteln gelöst werden. Jede Art von Nationalismus und Ausgrenzung von Schutzsuchenden – durch Orban bis Le Pen oder Petry – können Sorben nur ablehnen, waren sie doch in ihrer Geschichte davon selbst stark betroffen. Wir distanzieren uns in aller Form von dem Versuch, wenn deutsche Kundgebungsveranstalter (etwa aus Dresden) jetzt für ihre diffuse Protestbewegung unter dem Motto: »Bautzen bleibt deutsch-sorbisch. Gegen eine Flutung von Asylbewerbern in Bautzen« versuchen, die Sorben für Angstmache und Abgrenzung zu missbrauchen. Gerade das Bestreben, mit einem Serbski sejm die Selbstbestimmungsrechte der Sorben zu stärken, verpflichtet uns auf den Artikel 1 des Grundgesetzes: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Deshalb bieten Vertreter der Initiative an, an einer demokratischen Lösung der Konflikte mitzuwirken.

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko kommentierte am Montag die neuen Pläne der deutschen Streitkräfte zur Modernisierung militärischer Drohnen:

Über mindestens vier verschiedene Programme beschafft die Bundeswehr derzeit mittlere, große und sehr große unbemannte Systeme. Insgesamt geht es um eine dreistellige Zahl von Überwachungs-, Spionage- und Kampfdrohnen, also ein Riesengeschäft für die Rüstungsindustrie. Die Landstreitkräfte der Bundeswehr erneuern ihre Drohnen mittlerer Reichweite des Typs »LUNA« und KZO durch ein Nachfolgesystem »HUSAR« (»Hocheffizientes Unbemanntes System zur Aufklärung mittlerer Reichweite«). Die Serienproduktion ist für 2020 geplant.

Ich gehe davon aus, dass sich das Heer bei der Erneuerung seiner Drohnenflotte für die weiterentwickelte LUNA NG des bayerischen Herstellers EMT entscheidet. Eine vom Verteidigungsministerium beauftragte technische Studie zu den infrage kommenden Systemen wurde bei der Firma IABG beauftragt, die in Ottobrunn über beste Kontakte zur deutschen Rüstungsindustrie verfügt. Im Aufsichtsrat sitzen Politiker von CSU und CDU. Ich sehe darin einen weiteren undurchsichtigen Beschaffungsprozess des oberbayerischen Drohnenklüngels, zu dem auch die Firma Airbus und die Dienststelle des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Manching gehören.

Das Geschäft mit den Drohnen mittlerer Reichweite ist lukrativ, denn sie werden zunächst in größerer Stückzahl für die Bundeswehr beschafft. EMT beabsichtigt die Musterzulassung ihrer LUNA für den allgemeinen Luftraum zu erwirken und will dann auch zivile Behörden beliefern. Jedoch ist das System äußerst gefährlich: Vor zwei Jahren verfügte die Bundeswehr über 80 LUNA-Drohnen, 56 waren bis dahin schon vom Himmel gefallen.

Mit Drohnen wird die Kriegführung völkerrechtlich und räumlich entgrenzt. Die Linke fordert die streng zivile Nutzung von unbemannten Plattformen.