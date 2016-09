»Arbeitslosigkeit und Armut nehmen weiter zu, und die Menschen werden aufgehetzt. Es wird ihnen eingeredet, dass ihnen die Menschen, die als Schutzsuchende hierher kommen, noch mehr wegnehmen werden.« – Otto Bruckner, Partei der Arbeit Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

In Österreich plant die große Koalition aus SPÖ und ÖVP eine »Asyl-Notverordnung«. Zugleich kündigte Innenminister Wolfgang Sobotka, ÖVP, weitere »Gesetzesverschärfungen zur Abwehr von Wirtschaftsflüchtlingen« an. Herrschen bei Ihnen bereits Weimarer Verhältnisse?

Die österreichischen Verhältnisse sind leider die Normalität in Europa. Die Gesellschaften zerfallen zunehmend in ganz reiche und ganz arme Menschen. Dazwischen existiert eine Mittelschicht, die große Angst vor Wohlstandsverlusten und dem sozialen Absturz hat. Auf diese Ängste kann die Politik des EU-Mainstreams keine Antworten geben. Und ebensowenig auf die wachsende Ablehnung des gesamten politischen Systems durch immer größere Teile von – nicht nur migrantischen – Jugendlichen.

Arbeitslosigkeit und Armut nehmen weiter zu, und die Menschen werden aufgehetzt. Es wird ihnen eingeredet, dass ihnen die Menschen, die als Schutzsuchende hierher kommen, noch mehr wegnehmen werden. Diese Hetze besorgen heute zwar hauptsächlich die FPÖ-Leute, viel anders klingt das, was man von manchen Gewerkschaftern und einfachen Funktionären der sozialdemokratischen SPÖ oder der konservativen ÖVP zu hören bekommt, aber auch nicht.

Der Führer der »Freiheitlichen«, Heinz-Christian Strache, will unter anderem besondere Gefängnisse für Islamisten. Kann FPÖ-Kandidat Norbert Hofer mit solchen Parolen Bundespräsident und Strache später Kanzler werden?

Diese Überspitzungen dienen dazu, das Publikum bei Laune zu halten. Strache bedient damit die Stamm­klientel seiner Partei. Diesen Leuten kann man alles einreden und ihnen jeden als Terroristen verkaufen, der einen Bart und dunkle Hautfarbe hat.

Prominente FPÖ-Politiker klagen immer wieder vor Gericht gegen Vergleiche mit den Nazis, doch Strache-Fans drohen SPÖ-Kanzler Christian Kern mit einer »schnellen Kugel«. FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Zistler bekundete jüngst, es sei ihm sogar »eine Ehre (...) auch Nazi genannt zu werden« und bezeichnete die Gerichte als »links versifft«. Wie braun sind die »Blauen«?

Die FPÖ will, wie schon unter ihrem früheren Vorsitzenden Jörg Haider, nicht in der Enge der rechten Burschenschaftskeller steckenbleiben. Sie sind zwar die Partei der rechten Eliten, wollen aber in der Öffentlichkeit als Partei des »kleinen Mannes« erscheinen. Auch ihr ganzer Österreich-Patriotismus ist nichts anderes als billige Propaganda. Das sind Deutschnationale bis auf die Knochen. Die FPÖ sieht Österreich ideologisch nicht als eine eigenständige Nation.

Im Burgenland ist die Koalition aus SPÖ und FPÖ gerade ein Jahr alt geworden. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Ich nehme an, dass die FPÖ in der Hauptsache damit beschäftigt ist, die eigenen Mitglieder an die Futtertröge zu bringen. So wie sie es immer tut, wenn sie irgendwo mitregiert. Ansonsten ist außer ein paar gezielten Provokationen nicht viel passiert. Politisch kann die FPÖ kaum punkten, weil der sozialdemokratische Landeshauptmann ohnehin ihre Politik macht.

Der Kampf gegen Rechte aller Art ist ein brennendes Problem für die Linke in Europa. Wie kann man ihnen erfolgreich entgegentreten?

Eine kämpferische und selbstbewusste Arbeiterklasse wäre die beste Gegenwehr. Die gibt es aber in Österreich und auch in vielen anderen Ländern derzeit nicht. Sie wird allerdings auch nicht aus der Addition bestehender linker Kräfte entstehen, wie manche glauben. Die Linke und die Arbeiterklasse – das geht derzeit kaum zusammen. Wir brauchen eine politisch aktive, selbstbewusste, aber nicht chauvinistische Klasse und eine bescheidene, kraftvolle und kämpferische Arbeiterpartei. Beides ist aus heutiger Sicht ein Langzeitprojekt.

Zum Abschluss noch eine Frage zum Thema Außenpolitik:Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil von der SPÖ will das sogenannte Jagdkommando, die Eliteeinheit des Heeres, ausbauen. Was soll das?

Hier soll der Rest der formal noch bestehenden »immer währenden Neutralität« Österreichs entsorgt werden. NATO und Krieg durch die Hintertür ist das, und betrieben wird es von einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung. Einfach nur abstoßend. Und immer noch gibt es Linke, die mit der SPÖ die Welt verbessern wollen. Ich bin schon zu alt und zu unduldsam, um das zu verstehen.