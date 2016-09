CSU als »bessere AfD«

Engagiert sich für die »Leitkultur«: CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer im Juli 2015 im bayerischen Landtag Foto: Sven Hoppe/dpa

Das »Bündnis gegen das bayerische Ausgrenzungsgesetz« hat Ende letzter Woche eine Onlinepetition gegen das bayerische Integrationsgesetz ins Netz gestellt und ruft zur Teilnahme an einer Demonstration am 22. Oktober in München auf. Mit dem geplanten Gesetz wolle die CSU-Staatsregierung eine unbestimmte »Leitkultur« von oben verordnen. So heißt es im Gesetzentwurf: »Jeder einzelne ist daher zur Wahrung des Rechts und zur Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, Staat und Gesetzen verpflichtet.«

Mit dem »Machwerk unter dem irreführenden Label ›bayerisches Integrati onsgesetz‹« versuche die CSU, sich nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern als die »bessere AfD« zu präsentieren, kritisiert das Bündnis aus Oppositionsparteien, Gewerkschaften, Verbänden und antifaschistischen Gruppen in seinem Demoaufruf. Für ein solidarisches Miteinander und gegen das »Ausgrenzungsgesetz« will es am 22. Oktober um 12 Uhr vom Münchner DGB-Haus zur Abschlusskundgebung am Odeonsplatz ziehen.

Bis Mitte Dezember kann die Petition unterzeichnet werden. Die Unterstützer fordern den bayerischen Landtag auf, den Entwurf für das sogenannte Integrationsgesetz »in vollem Umfang« abzulehnen. Statt dessen solle der Landtag »im ernsthaften Dialog« mit der Zivilgesellschaft ein Gesetz erarbeiten, das tatsächliche Integration ermögliche. Gefordert wird die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen und Migranten »am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben«.

Angesichts der CSU-Mehrheit mit 101 von 180 Abgeordneten im Bayerischen Landtag ist allerdings davon auszugehen, dass der Entwurf für das sogenannte Integrationsgesetz beschlossen wird. Am 29. September soll es zu einer ersten inhaltlichen Anhörung im sozialpolitischen Ausschuss kommen, wie Bernhard Baudler im Gespräch mit junge Welt sagte. Baudler ist Gewerkschaftssekretär – und neben Vertretern der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (Agaby) und anderer Verbände zur Anhörung geladen. Im bayerischen Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist er zuständig für den Bereich Schule.

Ihm gegenüber habe der CSU-Fraktionschef im Landtag, Thomas Kreuzer, angekündigt, seine Fraktion wolle ihre »Leitkultur« sogar in der bayerischen Verfassung verankern. Womöglich sammle sie deshalb Unterstützung bei der Freie-Wähler-Fraktion. Diese bräuchte sie nicht zur Durchsetzung des Gesetzentwurfes, aber für die Verfassungsänderung. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Laut Baudler wird das Gesetz spätestens am 15. Dezember, wenn die Petition geschlossen wird, die »zweite Lesung« im Landtag durchlaufen haben. Wenn es soweit ist, will das Bündnis das Gesetz per Verfassungsklage kippen. Sogar das Münchner Kreisverwaltungsreferat habe Zweifel daran geäußert, ob der Freistaat hier Gesetzgebungskompetenz habe. Der ehrenamtliche Verfassungsrichter und ehemals dritte Bürgermeister der Landeshauptstadt, Klaus Hahnzog, arbeitet mit drei Kollegen an der Klage. Er hält den Vorstoß der bayerischen Staatsregierung für mehrfach verfassungswidrig. Das Gesetz verstoße zum Beispiel gegen das Rechtsstaatsprinzip, indem es Migrantinnen und Migranten eine Integrationspflicht auferlegt, ohne diese Pflicht genau zu definieren. Damit sei Staatswillkür »Tür und Tor geöffnet«, sagt Hahnzog. Zudem entfalte das Gesetz eine »Einschüchterungswirkung«, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts rechtswidrig sei. Letztendlich, so Hahnzog, sei das Gesetz »ein Angriff auf uns alle«.