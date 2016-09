Begleitet von Protesten (Foto) hat ein Gericht in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh am Montag vier Aktivistinnen zu je sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie bei Demonstrationen für eine gerechtere Landverteilung 2011 Sicherheitskräfte »beschimpft und behindert« haben sollen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Die Enteignung von Grundstücken im Interesse der Industrieansiedlung führt in Kambodscha und den Nachbarländern immer wieder zu Konflikten, die oft auch gewaltsam ausgetragen werden und jährlich mehr als 150 Todesopfer fordern. (jW)