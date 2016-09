Klarer Sieg für Einiges Russland

Die Beteiligung an der Dumawahl lag deutlich niedriger als vor fünf Jahren Foto: AP Photo/Dmitri Lovetsky

In Russland haben die Wahlen zur Staatsduma den erwarteten Sieger ergeben. Die Regierungspartei Einiges Russland (ER) setzte sich mit gut 54 Prozent der Listenstimmen klar gegen alle anderen Konkurrenten durch, wie die Zentrale Wahlkommission am Montag nachmittag mitteilte. Nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen ist ihr sogar eine Dreiviertelmehrheit im Unterhaus sicher, da die Hälfte der 450 Mandate in der Duma durch Direktmandate besetzt wird. Von diesen 225 Sitzen konnte Einiges Russland 203 gewinnen.

Auf dem zweiten Platz folgt die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF), die sich mit 13,5 Prozent der Stimmen und 42 Sitzen knapp gegen die rechtsnationalistische Liberaldemokratische Partei (LDPR) durchsetzen konnte, die 13,3 Prozent bzw. 30 Mandate erreichte. Gerechtes Russland kam auf 6,1 Prozent der Stimmen und damit 23 Sitze. Mit jeweils einem Abgeordneten sind zudem die Parteien Rodina und Bürgerplattform in der Staatsduma vertreten. Auch der unabhängige Kandidat Wladislaw Reznik schaffte den Einzug. An der Fünfprozenthürde scheiterten dagegen die Russischen Patrioten, die Grünen, die Wachstumspartei, Parnas, Bürgermacht, die Kommunisten Russlands, Jabloko und die Russische Rentnerpartei für Gerechtigkeit. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 48 Prozent. Teilnahmeberechtigt waren 111 Millionen Menschen.

»Man kann klar sagen, dass unsere Partei gewonnen hat«, sagte der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew, der auch Vorsitzender von ER ist, schon kurz nach der Schließung der Wahllokale. Präsident Wladimir Putin sprach von einem »guten Ergebnis«, auch wenn die Wahlbeteiligung nicht »allzu hoch« gewesen sei. »Das Resultat ist die Reaktion unserer Bürger auf Versuche, von außen Druck auf Russland auszuüben, auf Drohungen, Sanktionen, auf Versuche, die innenpolitische Lage zu destabilisieren«, sagte er am Montag in Moskau. Die Beliebtheit des Staatschefs, dessen erneute Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2018 allgemein erwartet wird, schlägt sich nach Umfragen in etwa 80 Prozent Zustimmung nieder.

