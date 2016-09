Linke im Glück

»Erstmal über Stilfragen reden«: Spitzenkandidat Klaus Lederer mit den Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger Foto: Axel Schmidt/Reuters

Sonntag abend kurz vor 18 Uhr, der Garten eines kleinen Klubs auf dem »Technostrich« in Berlin-Friedrichshain. Hier will die Linkspartei ihr Wahlergebnis begießen. Noch ist unklar, ob es auf Freudenfest oder Frustsaufen hinausläuft. Sicher ist, die Wahlbeteiligung ist relativ hoch – mögliches Zeichen dafür, dass die AfD absahnt. Angespannt laufen die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger, eskortiert von Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch und Spitzenkandidat Klaus Lederer, vor die Monitore. Die erste Prognose sieht die Linke bei 16,6 Prozent, die AfD bei »nur« 11,5. Als der erste Jubel verhallt, atmet Kipping tief durch. »Super«, entfährt es ihr.

Die Linke hat in Berlin kräftig zugelegt: Ein Plus von 3,9 Prozent auf 15,6 Prozent der Stimmen im Endergebnis machen sie zur drittstärksten Kraft in der Hauptstadt, dazu holt sie zwölf Direktmandate. Klaus Lederer darf nach der 18-Uhr-Prognose als erster ans Mikro: »Das hätte ich so nicht für möglich gehalten«. Schnell macht eine wenig griffige Formel die Runde: »Wir sind die einzige im Bundestag vertretene Partei, die zugelegt hat.« Im Plus sind auch FDP (6,7 Prozent) und AfD (14,2), die Regierungskoalition wurde hingegen schwer abgewatscht: minus 6,7 Prozent für die SPD (21,6) und minus 5,7 für die CDU (17,6). Im Laufe des Abends sorgte noch das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen für Spannung bei den Anhängern der Linkspartei, letztlich kann diese es für sich entscheiden.

Nachdem die Berliner Linkspartei fast eine Dekade an der Regierung beteiligt war, bekam sie 2011 die Quittung für das Mittragen einer rabiaten neoliberalen Kahlschlagpolitik. Lederer verharmloste das Agieren seiner Partei in dieser Zeit am Montag als »Aufräumarbeiten, wo auch Fehler gemacht wurden«. Diese scheinen bei vielen Wählern in Vergessenheit geraten zu sein. Mehr als eine Viertelmillion Berliner hat mit ihrer Zweitstimme für Die Linke votiert. Nach den unterirdischen Ergebnissen von 2011 hat die Partei jeweils etwa 20.000 Stimmen von Piraten, Grünen und SPD abgefischt, dazu 16.000 vorherige Nichtwähler überzeugt. Verloren hat Die Linke etwa 12.000 Wähler an die AfD. Auffällig ist, dass der Erfolg auch auf den Ergebnissen im Westteil der Stadt beruht: So hat sie etwa in drei Wahlbezirken von Neukölln deutlich mehr als 20 Prozent geholt. Federn lassen musste Die Linke bei den parallel laufenden Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen in ihren Hochburgen Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg, konnte aber unter anderem in Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und sogar in westlichen Bezirken wie Steglitz-Zehlendorf oder Tempelhof-Schöneberg zulegen.

Worauf das Wahlergebnis hinausläuft, war frühzeitig klar. Nach dem für seine Verhältnisse deutlichen Korb, den der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) der CDU im Vorfeld der Abstimmung gab, stehen Grüne und Linke für eine Koalition bereit. Auf konkrete Ressorts ließ sich Lederer am Montag noch nicht festlegen, er wolle zunächst mit der SPD »über Stilfragen reden«.

Nach den desaströsen Wahlergebnissen, die die Linkspartei in den vergangenen Landtagswahlen – zuletzt in Mecklenburg-Vorpommern – einfuhr, steht mit dem Erfolg in Berlin auch die Frage nach einer bundespolitischen Koalition mit SPD und Grünen wieder auf der Tagesordnung. Die erste Prognose war noch keine halbe Stunde alt, da erklärte Geschäftsführer Matthias Höhn bereits, er wünsche sich in einem Jahr, »dass wir sagen können, Seehofer und Merkel sind abgewählt«, und schwor auf »harte, grundsätzliche Auseinandersetzungen« ein. Parteichef Bernd Riexinger betonte am Montag die »Haltelinien«: Die Partei stehe auf zwei Beinen, der Friedenspolitik und der sozialen Gerechtigkeit. »Kein Bein kann abgeschlagen werden, ohne dass Die Linke insgesamt fällt«, so Riexinger.