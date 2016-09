»Heute war ich wieder der abgewichste Heinrich« – ­Popow beim Sprung zu Gold Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Am vorletzten Tag der Paralympics kam es zum ersten Todesfall in ihrer Geschichte. Der Iraner Bahman Golbarnezhad (48) verlor beim Straßenrennen der Radsportler auf einer Abfahrt die Kontrolle über sein Rad, prallte gegen eine Wand und starb kurz nach der Ankunft im Krankenhaus. »Zutiefst erschüttert« kondolierte der iranische Präsident Hassan Rohani. IPC-Präsident Philip Craven sprach von einem »absolut tragischen Tag für die Bewegung«. Im Athletendorf wurde die iranische Fahne auf halbmast gesetzt. Bei der Abschlussfeier am Sonntag gab es eine Gedenkminute.

Unter den deutschen Altstars, die am Samstag ihren Abschied nahmen, ragte Marianne Buggenhagen heraus. Sie wurde Zweite im Diskuswerfen. Ihre 14. Medaille bei Paralympics wird ihre letzte sein. »Ich bin am Leistungslimit angekommen«, sagte die 63jährige, die sich der Chinesin Dong Feixia geschlagen geben musste. Wehmut kam bei der »Grand Dame« nur »sehr wenig« auf: »Ich bin ja keine 20 mehr.« Sie will nun einen Angelschein machen – der »Titel« fehle ihr noch. Und freut sich auf den Job in der »Stammzellforschung für Querschnitt nach Tumoren«.

1977 endete ein harmloser Bandscheibenvorfall für Buggenhagen in einer Querschnittslähmung. »Wenn ich den Sport nicht gehabt hätte, wäre ich im Pflegeheim gelandet oder asozial geworden«, steht in ihrer Autobiographie. Ihre Paralympics-Karriere begann 1982 in Barcelona. Damals seien noch »alle ins ›Sportstudio‹ eingeladen worden, ich ins Gesundheitsmagazin«, sagte sie nach ihrem Silberwurf von Rio. Inzwischen fände der Behindertensport auch in der ZDF-Sendung die ihm gebührende Anerkennung.

Auch der deutsche Weltrekordhalter Heinrich Popow konnte nach seinem ersten Gold im Weitsprung am Samstag die »paralympische Bühne mit erhobenem Haupt« verlassen. »Heute war ich wieder der abgewichste Heinrich«, meinte er nach dem Wettkampf im Olympiastadion von Rio, gleich im ersten Versuch war er paralympischen Rekord von 6,70 Meter gesprungen.

Die 35 Jahre alte Birgit Kober gewann mit paralympischem Rekord im Kugelstoßen. 2012 in London hatte sie den Wettbewerb noch im Rollstuhl gewonnen. Mittlerweile kann sie zumindest kurze Strecken wieder gehen. Am Samstag verbesserte sie den paralympischen Rekord ihrer Startklasse gleich mehrmals auf schließlich 11,41 Meter. »Das sind meine ersten Paralympics im Stehen. Wenn du die noch mit einer Goldmedaille krönen kannst, fehlen dir die Worte«, sagte sie.

In der Nacht zu Samstag holte Sebastian Dietz Gold im Kugelstoßen, bekamen die Rollstuhl-Basketballerinnen und das Tischtennisteam der Männer nach Finalniederlagen Silber umgehängt. Und erwartungsgemäß siegte am Samstag der unterschenkelamputierte Weitspringer Markus Rehm. Seine 8,21 Meter hätten bei den Spielen der Nichtbehinderten zu Rang fünf gereicht. Rehm will weiter dafür kämpfen, »dass olympische und paralympische Athleten gemeinsam an den Start gehen können – auch wenn das vielleicht getrennt gewertet wird«.

Vor dem Sonntag lagen die Deutschen auf Rang sechs der Nationenwertung, mit 17 Gold-, 22 Silber- und 13 Bronzemedaillen weit hinter China (98/75/49) und Großbritannien (60/34/38). »Um das zu halten, haben wir nicht die Mittel«, erklärte der deutsche Verbandspräsident Friedhelm Julius Beucher. Mit sieben hauptamtlichen Trainern »sind wir nicht zukunftsfähig«. Übrigens ginge es nicht an, »dass ein Athlet, den zwei Jahre vorher noch niemand kannte, plötzlich von Weltrekord zu Weltrekord läuft« – »über vielen Nationen, die im Medaillenspiegel über uns stehen, schwebt ein berechtigtes Misstrauen«. Das der schlechten Verlierer nämlich.