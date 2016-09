War für Hierarchie, Ordnung und Gehorsam: Schauspieler Qiao Mingli als Konfuzius Foto: Arte/Lion Télévision/CCTV 10

Hierarchie, Ordnung und Gehorsam sind einige Leitmotive des Konfuzius, des »Lehrmeisters Kong« (551–479 vor westlicher Zeitrechnung). Konservativ? Der junge Bert Brecht war von ihm so beeindruckt, dass er zeitweilig das Porträt des Alten ins Arbeitszimmer hängte. Stücke wie die »Maßnahme« und »Der gute Mensch von Sezuan« diskutieren de facto Lehrsätze des antiken Chinesen. Leider geht die Arte-Doku-Fiktion auf Rezeption des Konfuzius im Westen nicht ein. Sie konzentriert sich auf seine praktische Philosophie, deren Erhebung zur politischen Nationaldoktrin etwa vier Jahrhunderte nach seinem Tod und auf die Gegenwart der Familie Kong. Exotisch-esoterischer Budenzauber geht dabei der Regie oft über sachliche Information, so bleibt alles schön fremd. Dabei hatte Konfuzius zu Staatsführung und Humanismus allerhand zu sagen. Ausführlich dann Familie Kong heute: Sie soll zwei Millionen Menschen weltweit umfassen und ist in China wie ihr Urahn wieder eine große Nummer. (asc)