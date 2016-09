Unsinn

Zu jW vom 10./11. September: »Wer – wen?«

Die Ukraine ist nach Ansicht des Autors (neben Syrien) zu einem »wichtigen Schauplatz der Auseinandersetzung des Westens mit einem selbstbewusster werdenden russischen Imperialismus« geworden. Sorry, aber um solchen Unsinn zu lesen, braucht man die junge Welt nicht.

Russland agiert in Syrien wie auch in der Ukraine aus einer defensiven Position. Weder in der russischen Führung noch in der russischen Bevölkerung gibt es den Wunsch, irgendein neues Imperium aufzubauen. Entgegen der Darstellung im Artikel war man selbst im Falle des Regime-Change in Libyen bereit, auf die Forderungen der westlichen Länder im UN-Sicherheitsrat einzugehen.

Aber spätestens nach dem vom Westen unterstützten Kiewer Putsch und der folgenden Sanktionspolitik hat man in Russland begriffen, dass man auf einen friedlichen Austausch und auf faire Beziehungen im Westen keinen Wert legt. Für die NATO, so sieht man es inzwischen in Russland, ist der Regime-Change in solchen Ländern wie Libyen und Syrien nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Regime-Change im eigenen Land. Ein politisch zerrüttetes und ökonomisch ausgebeutetes Russland wie in der Jelzin-Zeit mag dabei den Wunschvorstellungen mancher Strategen in den westlichen Hauptstädten entsprechen, denen der Menschen in Russland aber ganz und gar nicht.

Richard Kallok, per E-Mail

Kein Imperialismus

Zu jW vom 10./11. September: »Wer – wen?«

Als einer der angeblich »unkritischen Unterstützer … Wladimir Putins« kann ich doch meine Verwunderung darüber nicht verhehlen, dass Herr Schaber bereit ist, das Verständnis von Imperialismus so weit in eine Grauzone zu verbannen, dass er problemlos Russlands außenpolitische Wirtschaftsinteressen und seine vorbeugenden Defensivmaßnahmen (die besonders Syrien zugute kommen) gegenüber islamistischen Terrororganisationen, die von Süden her schon seit langem (Tschetschenien-Krieg) auf russisches Territorium drängen, mit Imperialismus gleichsetzt. Gleichwohl bestätigt er, dass zwischen Russland und Syrien schon lange gute wirtschaftliche Beziehungen bestehen, die noch nie kriegerische Formen angenommen haben.

Imperialismus ist gewaltbereites Eindringen in fremdes Territorium zum Zwecke der Ausbeutung der fremden Ressourcen oder der direkten Landnahme und damit einhergehender Kolonisierung des fremden Landes. Davon kann zwischen Russland und Syrien (auch bezüglich der Krim) nicht die Rede sein, da es Putins offenkundiges Interesse ist, sich klar an UNO-Direktiven und Regeln der Genfer Konvention zu halten, schon um der westlichen Welt vor Augen zu halten, dass die Nationen darin übereingekommen waren und dass diese Regeln nach wie vor gelten – bei der nicht-westlichen Welt. (…)

Cornelia Praetorius, per E-Mail

Ausgliedern als Machterhalt

Zu jW vom 12. September: »Heißer Herbst bei der Bahn?«

Bis dato habe ich immer gedacht, das Ausgliedern von Unternehmensteilen wäre der Job von »Arbeitgebern«. Dass dies jetzt schon ein Gewerkschaftsboss fordert, erstaunt zumindest auf den ersten Blick. Hat hier etwa jemand den Verlust seiner eigenen Macht vor Augen (Stichwort Tarifeinheitsgesetz)? Wird der Bereich Netze ausgegliedert, dürfte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) klar stärkste Gewerkschaft sein, bleibt dieser im Konzern, wäre eine konkurrierende Gewerkschaft stärker. Eigentlich kann ich mir solche Gedankengänge aber nicht vorstellen ...

Oliver Kriebel, Berlin

Ungerecht

Zu jW vom 9. September: »Fahren für umme«

(…) Völlig ungerecht ist natürlich die für alle Einkommen gleiche Geldstrafe von 60 Euro: Das sind für ein Hartz-IV-Einkommen (404 Euro) fast 15 Prozent des »Monatseinkommens«. Zum Vergleich: Bei einem Bundestagsabgeordneten (13.349,06 Euro monatlich Diät und Kostenpauschale) sind das 0,45 Prozent des »Monatseinkommens«. Wollte man bei diesem ebenfalls 15 Prozent des »Monatsgeldes« kassieren, wie bei einem Harz-IV-Empfänger, wären das 2.002,36 Euro für einmal Schwarzfahren. (…)

A. Georges, per E-Mail

Unverschämt

Zu jW vom 10./11. September: »Eismann des Tages: Wolfgang Schäuble«

Das Kindergeld soll um zwei Euro steigen. Welch gewaltige Investition des Sozialstaates in unsere Kinder und somit in die Zukunft. Wenn man bedenkt, dass die Kinderarmutsquote in Deutschland bei knapp 20 Prozent liegt, empfinde ich das als unverschämt. Unverschämt auch deshalb, weil Milliarden in die Rüstung gesteckt werden, ebenso in Bundeswehr und Geheimdienste. (…) Zwei Euro – aber der Verzicht auf angemessene gesellschaftliche Teilhabe gehört für einen Großteil der Kinder auch weiterhin zum Alltag. Das immer wieder geforderte kostenlose warme Mittagessen für alle Kinder in Schulen und Kitas – ebenfalls Fehlanzeige. Konkrete Handlungskonzepte der Regierung zur Bekämpfung der Armut in Deutschland fehlen. Statt dessen gibt es zwei Euro. Angekündigte sogenannte Steuererleichterungen kann man nur als »Beruhigungspille« für die Menschen abtun. Um die Armut zu bekämpfen, müsste man den Reichtum antasten, aber das wird von denen verhindert, die den Reichtum und die Macht besitzen.

Dietmar Hänel, Flöha

Nichts zu suchen

Zu jW vom 10./11. September: »Gesinnungs-TÜV für Incirlik«

Auf einem solchen Stützpunkt haben weder deutsche Soldaten noch Parlamentarier etwas zu suchen. Das gilt erst recht für linke Abgeordnete. Sie sollten sich lieber vor Büchel für die Beendigung der »nuklearen Teilhabe« der Bundeswehr und gegen die »Modernisierung« der dort stationierten Atomwaffen einsetzen.

Peter Müller, per E-Mail