Serge Daney: Was bedeutet das ­Fernsehen für dich?

Marguerite Duras: Es ist ganz wunderbar. Es bewahrt die reinen kinematographischen Momente genauso wie die Konzeption des Suspense, dass man nicht vorhersehen kann, was von einer Einstellung zur nächsten geschieht (Radiogespräch »Microfilm« auf France Culture, 26.4.1987)

Kino ist praktisch scheintot, dem Fernsehen geht’s auch nicht mehr so gut. Höchste Zeit also, sich um die Zukunft zu kümmern. Um die Zukunft des, wie man so sagt, Bewegtbildes, kümmern sich mit Eifer Veranstaltungen wie das »Webfest Berlin« unter der Leitung von Meredith Burkholder, das am 9. und 10. September in einem Hinterhof-Loft an der Kreuzberger Oranienstraße zum zweiten Mal stattfand, oder am vergangenen Wochenende das erste »Wendie Webfest Hamburg« unter der Leitung von Nina Heinrich im Stadtteil Wilhelmsburg. Zur Natur der neuen Sache gehört dabei auch kosmopolitische Vernetzung. Jedes einzelne Webfest ist untrennbar verbunden mit seinen jeweiligen Partnerfestivals in Seoul, Rom, Los Angeles oder Melbourne.

Es handelt sich um Festivals für »Webserien«: im Grunde nichts weiter als exklusiv auf Webportale zugeschnittene serielle Kurzfilme, die diversen TV-Formaten – von der apokalyptischen Zombieserie bis zur Sitcom, vom kleinen, persönlichen Dokumentarfilm bis zum Puppensketch – nachmodelliert sind. Angepasst hat sich die Zeitdramaturgie. Aus der klassischen Dreiviertelstunde des Fernsehens ist in der Regel eine gute Viertelstunde geworden. Aber auch das ist nur eine grobe Vereinfachung.

Alles kennen müssen

Das Verhältnis zu den Vorbildern ist in den meisten Fällen – wie auch sonst? – radikal parodistisch, parasitär ohne Reue. Was ja die allgemeine paradoxe Situation ganz gut widerspiegelt. Medium, Macher und Vertreiber sind noch ziemlich jung, die Kultur, auch die Popkultur, hingegen nicht mehr ganz so jung, erschöpft, von Vergangenheit umstellt. Die Jungen sind implizit dazu verdammt, so gut wie alles zu kennen, schon immer gekannt zu haben, ohne dabei eine Reflexion dieser quasi automatischen Kenntnis noch für notwendig zu halten.

Das Ergebnis ist ein latenter Konservatismus der Produktion, zumindest auf der inhaltlichen Ebene. Das Genreprinzip regiert sowohl die Produkte als auch den Festivalablauf (eben in Genreblöcken). Das Genre bleibt weiterhin das Prinzip, nach dem sich ein Produkt dem Markt präsentiert. Doch auch dies ist keine Zwangsläufigkeit. Das Medium könnte sehr gut beispielsweise auch ein neues Paradies für einen erneuerten »Essayfilm« werden. Längst kursieren schon Formate, die im Grunde nichts anderes sind als angewandte Kritik, zum Beispiel an Computerspielen, wie z. B. die Serie »Monster Factory« auf Youtube. Der Konsument wird zum Filmemacher, Kritiker und Kommentator (Geschichtenschreiber und Witzemacher).

Das ist die Lage. Das Rad wird zwar in ihr so schnell nicht neu erfunden. Dennoch herrscht Gründerzeitstimmung, mit den entsprechenden Illusionen und Hysterien (allesamt in Jahrhundert 19. geprägte Begriffe; ich weiß, aber auch diese Zeit ist längst noch nicht völlig vorübergegangen, längst noch nicht).

In den Trümmern

Man sieht sich enthusiastisch mitten im Anbruch einer neuen »Industrie«. Stimmt das denn aber? Eher vermittelt sich der Eindruck, dass lediglich ein relativ neuer Vertriebsweg (das Webportal) für das, was in den Trümmern und an den Rändern der alten »Industrie« (TV) in den letzten Jahren entstanden ist und in jedem Augenblick weiter entsteht, zur Diskussion steht.

In Wahrheit handelt es sich zum Beispiel beim Webfest Berlin also um nichts anderes als eine kleine, noch unscheinbare, wuselige Konferenz über nichts Geringeres als die Zukunft … des Fernsehens.

Das »klassische« Fernsehen hat das – zumindest hierzulande – noch immer nicht ganz begriffen, aber es ist im Begriff zu begreifen, wenn man Aussagen und Statistiken in den einschlägigen Publikationen ernst nimmt: »Noch immer werden Bewegtbildinhalte von den Deutschen am häufigsten auf dem Fernseher genutzt (60 Prozent), jeder zweite konsumiert TV und Video aber auch auf dem Laptop/Notebook (50 Prozent), und jeder dritte setzt Smartphone (33 Prozent) und Tablet (30 Prozent) dafür ein. (…) Besonders bei den 14- bis 29jährigen sind die ›Second screens‹ mit über 80 Prozent die klaren Favoriten bei der Mediennutzung« (Presseeinformation Deutsche TV-Plattform, 5.9.2016).

Es zeichnet sich deutlich ab: Was die hiesigen Fernsehleute noch für den »Second screen« halten, ist längst schon der »First screen« geworden und in absehbarer Zeit wird es »der einzige screen« sein. Selbst das öffentlich rechtliche Fernsehen wird bald einsehen müssen, dass es auch nichts anderes mehr ist als ein Webportal, von so etwas wie Youtube lediglich durch andere ökonomische und institutionelle Bedingtheiten zu unterscheiden. Mal abgesehen davon, dass sich der »Content von Youtube« nicht zuletzt parasitär aus Jahrzehnten der TV-Produktion speist.

Achtung, Dachschaden

Wer dabei Webportale dieser Art zuvorderst für Orte neuer medialer Freiheit hält, hat leider einen Dachschaden. Werbefinanzierte Privatunternehmen mit einem Hang zur Monopolisierung, sehr strikten inhaltlichen Auflagen und so dubiosen wie räuberischen Geschäftsbedingungen werden allenfalls für ein neues Faustrecht der Freiheit sorgen können. Überhaupt sind natürlich das Generieren von Profit, die Finanzierung der Produktion, der schlichte Lebensunterhalt der unabhängig Produzierenden das Hauptproblem der jungen »Industrie«. Egal, ob reine Werbefinanzierung, neue Formen des Mäzenatentums (sowohl Sponsoring als auch »Crowd funding« laufen letztlich darauf hinaus), Abonnenten- oder Pay-per-view-Modelle oder alle möglichen Formen von Branding oder Vermarktung und Verleihung von Copyrights, nichts scheint sich bisher als tragfähig zu erweisen. Auch der junge Webserienfilmemacher oder Webportal-Startup-Unternehmer bleibt in der Regel zunächst eher arm.

Schließlich in eigener Sache: Auch »Filmkritik« muss von dieser neuen »Industrie« und ihren Festivals endlich nähere Kenntnis nehmen. So gibt es auf der Website der Libération (ein historischer Ort auch der Filmkritik, dort schrieb schließlich der große Serge Daney zwischen 1981 und 1991 seine maßgeblichen Kolumnen über Film, Video, Herumreisen und Tennismatches) längst auch ein ganz dem Thema gewidmetes Magazin: http://webseriesmag.blogs.liberation.fr/

Vor diesem Hintergrund ist Film vielleicht tot, aber paradoxerweise nicht das Filmfestival, solange es sich nicht darauf beschränkt, abgehalfterte Filmstars zum roten Teppich einer Sponsorenbank zu karren und dies als Innovation auszugeben, sondern einen gegenwärtigen Ereignisraum der Begegnung und Debatte bereitstellt. Und genau dies ist z. B. dem Webfest Berlin, in stetem Kontakt zu seinen Schwesterfestivals von Hamburg bis Seoul, unter Bedingungen eines praktisch nicht vorhandenen Budgets bestens gelungen. Es wird im nächsten Herbst wieder stattfinden. Es findet im Grunde nie nicht statt. Augenmerk darauf.