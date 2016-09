Bei einer Performance von Via Lewandowsky im berühmten Jahr 1989 Foto: Jochen Wermann

Als der in Ostberlin lebende Bildhauer Hans Scheib in den 1980er Jahren Besuch von Eberhard Roters, dem damaligen Leiter der Berlinischen Galerie in Westberlin, erhielt, äußerte er einen Wunsch: »Ich will nicht als Exot, als DDR-Künstler gesehen werden. Ich bin ein Bildhauer in Deutschland.« Roters, erinnert sich Scheib, habe geantwortet: »Das wird schwer.«

Es ist noch immer schwer. Auch heute stehen Scheibs figurative Holzplastiken in einer Ausstellung, deren Kuratoren (Eugen Blume und Christoph Tannert) sich nicht in erster Linie an ästhetischen, sondern an politischen Fragestellungen orientiert haben. Die »Gegenstimmen«-Schau im Martin-Gropius-Bau widmet sich »Kunst in der DDR« aus den Jahren 1976 bis 1989 und erinnert in ihrem Ansatz an die Rezeption der DDR-Kunst und -Literatur zu Zeiten des Kalten Krieges, als in der BRD noch der dürftigste Roman von Christoph Hein mit größtem Interesse gelesen und darauf abgeklopft wurde, was darin womöglich zwischen den Zeilen gegen die DDR und ihre Führung gesagt war.

An die 80 Positionen von »kritischen und nicht-staatstragenden Künstlern« – so der etwas vage gemeinsame Nenner – haben in der ersten Etage des Martin-Gropius-Baus Platz gefunden. Hier beginnt aber auch schon das Problem. Christoph Tannert berichtet, dass einige der ausgewählten Künstler nicht damit einverstanden gewesen seien, als »Gegenstimmen« präsentiert zu werden. Eugen Blume weist darauf hin, dass viele »in der kapitalistischen Demokratie keinesfalls eine wünschenswerte Alternative« gesehen hätten. Wir haben es also mit einer Grauzone zu tun. Nicht jeder Maler, der mit der offiziellen Doktrin vom sozialistischen Realismus in Konflikt geriet, stellte deshalb gleich die DDR in Frage. Nicht jeder Skeptiker oder Individualist, der Erfahrungen mit staatlicher Zensur machte, wurde darob zum Antikommunisten.

Was die Kuratoren als »dissidentische Kultur« begreifen wollen, erweist sich als schwer fassbar. Sie reagieren auf das Dilemma damit, alle Künstler ihr Verhältnis zum Staat selbst kommentieren zu lassen. So überdeckt diese Frage letztlich aber alle anderen, die man an die so unterschiedlichen Ansätze zwischen Malerei und Aktionskunst stellen könnte. Viele der Künstlerstatements bestätigen zunächst die Klischees, die beim Thema Kunst und Staatsmacht schnell zur Stelle sind. So schreibt etwa Eberhard Göschel: »Das Verschaukeln oder Überlisten der Staatsmacht bereitete diebische Freude. Die nötigen Freiheiten nahm ich mir mit der für mich größtmöglichen Unverschämtheit.« Und Else Gabriel schreibt von einem »Drecksdruck« in einem »absaufenden diktatorischen System«. Andere Stimmen sind differenzierter. Trak Wendisch etwa gibt zu bedenken: »Die Erinnerung wird breiiger. Die Geschichten von damals sind rundgeschliffen wie die der Alten vom Krieg. Ich halte mich an meine Bilder.«

Ausgangspunkt der Ausstellung ist das Jahr 1976, in dem der Liedermacher und spätere Berufsantikommunist Wolf Biermann ausgebürgert wurde, was Kurator Blume gar von »faschistischer Vertreibungspraxis« schwadronieren lässt. Wolfgang Engler geht in seinem Katalogbeitrag jedenfalls davon aus, dass die »Biermann-Affäre« das »Schlusskapitel des ostdeutschen Staatswesens« eingeleitet habe. Für viele bedeutete sie mindestens eine Zäsur. So sagte A. R. Penck, der prominenteste in der Ausstellung vertretene Künstler, in einem Interview kurz vor seiner eigenen Ausbürgerung 1980: »Davor gab es eine Zeit des Experimentierens: Was tut der Staat, wie reagiert er, wenn ich was unternehme? Dieses Prinzip der Dialektik ist nun vorbei.« Für einen Maler wie Gil Schlesinger war der Dissens mit der offiziellen DDR-Kultur ein dezidiert ästhetischer: »Die mich umgebende Stickluft Leipzigs (Historienmalerei) führte mich zu einem malerischen Gegenentwurf der Befreiung.« Für Schlesinger, seit 1980 in Bayern lebend, war das eine an die Arte Povera gemahnende Ästhetik des »armseligen Materials«.

Beim Gang durch die Ausstellung fällt auf, dass hier wesentlich mehr Malerei und Figuratives versammelt ist, als das der Fall wäre, wenn man westdeutsche oder US-amerikanische Künstler aus demselben Zeitraum zeigen würde. Reinhard Stangl, ausgebildet an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, erlebte den Umzug nach Westberlin denn auch als einen »Wechsel der Kulturen«: »Die anrückende Westkunst von Duchamp bis Stella, der Geist des Modernismus und der Triumph des Dilettantismus haben tief in das Alltagsleben eingegriffen, die Wertvorstellungen verändert.« Dass die Kunst in der DDR von internationalen Entwicklungen unberührt geblieben wäre, lässt sich nicht behaupten. Innovationen waren auch außerhalb privater und halbprivater Kontexte möglich. Hartwig Ebersbach beispielsweise konnte einige Jahre lang unter Bernhard Heisig in Leipzig eine »experimentelle Klasse« unterrichten. Es gab in Dresden mit Micha Brendel, Via Lewandowsky, Rainer Görß u. a. »Autoperforationsartisten«; Fotos ihrer Aktionen eröffnen die Ausstellung prominent – um was zu illustrieren? Dass man Masochist sein musste, um in der DDR »nicht-staatstragende« Kunst zu machen? Feministische und queere Positionen (Sabine Herrmann oder Sven Marquardt), die visuelle Poesie von Ruth Wolf-Rehfeldt sowie Fotografie (z. B. Ute Mahler, Sibylle Bergemann oder Thomas Florschuetz) vervollständigen das Bild. Diese Kunst ist in westdeutschen Museen bis heute kaum vertreten. Wenn sie aber vorerst nur deshalb interessiert, weil sie unter Erich Honecker entstanden ist, dann steht ihre Entdeckung noch bevor.