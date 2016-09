Nahe an Unterstützung der IS-Terroristen

Das russische Außenministerium veröffentlichte am Sonntag folgende »Kommentare der Presse- und Informationsabteilung des Ministeriums zu den Raketen- und Bombenangriffen der internationalen Koalition gegen den ›Islamischen Staat‹ (IS) unter Führung der USA auf Stellungen der syrischen Regierungstruppen im Gebiet der Stadt Deir Essor«:

Am 17. September versetzten Kampfflugzeuge der von den USA geführten Koalition gegen den IS, die aus Richtung Irak in den Luftraum Syriens eindrangen, Schläge mit Raketen und Bomben auf Stellungen der syrischen Regierungsarmee (SAR) im Gebiet des Flughafens der Stadt Deir Essor. Im Ergebnis dessen starben mehr als 60 syrische Militärangehörige, mehr als 100 erlitten Verletzungen. Charakteristisch ist, dass mit Beginn der ersten Schläge Bandenformationen einen Angriff auf Truppen der SAR unternahmen. Letztere befinden sich im wesentlichen in einer Umzingelung und verteidigten im Verlauf vieler Monate die friedlichen Einwohner der uralten Stadt gegen ihre Belagerung durch Terroristen.

In Moskau ist man durch das Geschehen tief beunruhigt. Wir rufen die amerikanischen Partner dazu auf, eine äußerst genaue Ermittlung vorzunehmen, so wie sie selbst ankündigen, und Maßnahmen zu ergreifen, damit hoffentlich ähnliche Vorfälle zukünftig ausgeschlossen sind. In diesem Zusammenhang löst die unkonstruktive und unklare Haltung der USA zu der auf Initiative Russlands einberufenen Sitzung des UN-Sicherheitsrats Bedauern aus. Die amerikanischen Vertreter zeigten sich nicht nur außerstande, adäquate Erklärungen für das Geschehen abzugeben, sondern versuchten sogar, wie von ihnen gewohnt, alles auf den Kopf zu stellen.

Wir betrachten das Vorgefallene als zwangsläufiges Ergebnis der beharrlichen Weigerung der USA, beim Kampf gegen den IS, gegen »Dschabhat Al-Nusra« (heute »Fatah Al-Scham-Front«, jW) und andere mit ihnen verbundene terroristische Gruppierungen, eine stabile Zusammenarbeit mit Russland aufzubauen. Dazu fordert Moskau Washington unermüdlich auf, wie auch dazu, die russisch-amerikanischen Vereinbarungen vom 9. September in Genf zu beachten.

Die Handlungen der Piloten der Koalition – falls sie nicht, wie wir hoffen, auf Befehl aus Washington ausgelöst wurden – befinden sich an der Grenze zwischen krimineller Fahrlässigkeit und direkter Unterstützung für die IS-Terroristen.

Besonders alarmiert der Umstand, dass sich dieser Vorfall vor dem Hintergrund der Verletzung – durch zahlreiche Fakten belegt – von Regelungen, die zur Beendigung der Kampfhandlungen von seiten ungesetzlicher bewaffneter Formationen der syrischen Opposition führen sollten, zutrug. Laut Behauptung der amerikanischen Seite sind diese mit ihr verbündet. Wir fordern Washington in erster Linie nachdrücklich dazu auf, den notwendigen Druck auf die ungesetzlichen bewaffneten Formationen, die unter seiner Patronage stehen, auszuüben im Sinne der vollständigen Verwirklichung der Regelungen zur Beendigung der Kampfhandlungen. Im entgegengesetzten Fall könnte die Realisierung des gesamten Komplexes der russisch-amerikanischen Vereinbarungen, die am 9. September in Genf erreicht wurden, bedroht sein. Das widerspräche den Interessen der gesamten internationalen Gemeinschaft.

Übersetzung aus dem Russischen: Arnold Schölzel