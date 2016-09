Gabriels Zerreißprobe

Foto: Bodo Marks/dpa-Bildfunk

Kapitalismuskritik am Ende? Von wegen. Am Samstag gingen allein in Deutschland 320.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Vorherrschaft multinationaler Konzerne zu demonstrieren. Eine Bewegung hat sich etabliert, die im Oktober 2015 mit einer Demonstration von einer Viertelmillion Menschen in Berlin richtig Anlauf nahm. Mainstreampresse und große Koalition erwähnten »einige« oder »wenige« Zehntausende. Keine Diffamierung war zu billig: »Die Gegner des TTIP schwimmen auf einer Welle des Antiamerikanismus« wollte die Welt schon im Oktober 2014 erfahren haben. Dabei gehört für das Bündnis »Stop TTIP und CETA« die Abgrenzung nach rechts zum Gründungskonsens. Der billige Versuch der AfD, die sich einen Tag vor den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus den Protestirenden als Unterstützer anbiedern wollte, scheiterte kläglich. Und vier verirrte Neonazis schipperten am Samstag auf dem Main, zündeten Bengalos, um sich anschließend in die Obhut von Frankfurter Polizisten zu begeben.

Ungeachtet dessen gingen Hunderttausende in Deutschland und Österreich für internationale Solidarität unter den Lohnabhängigen auf beiden Seiten des Atlantiks auf die Straßen. Tarife, Mindestlöhne und Arbeitsschutz sollen für alle gelten. Für nichts zu schäbig war sich die FAZ – die »Zeitung für Deutschland«. Von allen guten Geistern verlassen, machte sie am Samstag »ein seltsames Bündnis« aus Sahra Wagenknecht, Donald Trump und Marine LePen aus, für »die das Böse wahlweise aus Amerika oder Europa« komme. Sollen sie sich schwarz ärgern. Kleinschreiben konnten die großen Medienhäuser die Proteste am Samstag nicht mehr, denn die Stimmung ist gekippt. Laut Ergebnissen der Erhebung »ARD-Deutschlandtrend« hatten im Sommer 2014 erst 55 Prozent der Befragten angegeben, dass ihnen durch TTIP Nachteile entstehen würden – im Mai dieses Jahres waren es schon 70 Prozent. Die Vorberichterstattung lief: Stop TTIP und CETA. Auf allen Kanälen.

Dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel ist es ein Jahr vor der Bundestagswahl gelungen, sich zur Zielscheibe des Protests zu stilisieren. »CETA ist der neue Goldstandard« blödelte er vor sich hin. Dank der Aufklärungsarbeit des »Stop TTIP und CETA«-Bündnisses weiß nun aber bald jeder, dass Investorschiedsverfahren durch die Abkommen gang und gäbe werden können und US-Konzerne über ihre Filialen in Kanada auch »nur« per CETA Sozialstandards in der EU unterlaufen können. Christoph Bautz, Geschäftsführer von Campact, warnte Gabriel am Samstag in seiner Kundgebungsrede in Berlin. Sollte die SPD CETA am heutigen Montag auf ihrem Parteikonvent in Wolfsburg durchdrücken, drohe ihr eine ähnliche Zerreißprobe wie zu Zeiten der Agenda-2010-Gesetzgebung. Hartz IV hatte die SPD einen großen Teil der Wähler gekostet. Die Demonstrationen gegen die Durchsetzung von Konzerninteressen könnten ähnliche Ausmaße annehmen wie die Montagsdemonstrationen gegen die Armutsgesetze.