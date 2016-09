Heißer Sommer in Moskau: Kreml und Basilius-Kathedrale am 1. Juli Foto: MAXIM ZMEYEV/Reuters

Das Timing war sicherlich dem bis zum Wochenende laufenden Wahlkampf für die russische Duma geschuldet, denn die Staatsmacht wollte Entschlossenheit gegenüber der Korruption demonstrieren. In der vergangenen Woche wurde in Moskau der Chef der Abteilung für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Korruption im russischen Innenministerium, Oberst Dmitri Sachartschenko, festgenommen. In einer von ihm gekauften, aber auf den Namen seiner Schwester registrierten 170-Quadratmeter-Wohnung in Moskau fanden die Ermittler des Geheimdienstes FSB Tüten, Kartons und Taschen voller Bargeld. Der Wert des Fundes wurde mit 123 Millionen US-Dollar, also etwa 110 Millionen Euro, angegeben. Nach Meldungen russischer Medien war ein ganzes Zimmer als improvisierter Banksafe eingerichtet, einschließlich eines kodierten Schlosses an der Tür. Darüber hinaus verfügte Sachartschenko einem Bericht der Schweizer Zeitung Le Temps zufolge bei Schweizer Niederlassungen von Commerzbank und Rothschild-Bank über sieben Konten mit Einlagen im Wert von etwa 300 Millionen Dollar, die alle auf die Namen von Verwandten Sachartschenkos registriert waren.

Viele Einzelheiten sind noch unklar. Die Ermittler interessiert nun, ob Sachartschenko über das Geld persönlich verfügte oder ob er es für andere verwaltete. Für letztere Hypothese spricht, dass Sachartschenko, der persönlich auf keiner Sanktionsliste steht, ohne weiteres noch mehr Geld hätte ins Ausland schaffen können, dies aber nicht getan hat. Die Aufbewahrung einer so hohen Summe in einer Wohnung hat die Vermutung aufkommen lassen, der angebliche Korruptionsbekämpfer habe – sicherlich gegen entsprechende Provision – Schwarzgeld anderer Leute gebunkert. Genannt werden insbesondere Insider bei der im November 2015 von den Behörden wegen Überschuldung geschlossenen Nota-Bank, die vor allem Betriebe der Rüstungsindustrie mit Krediten versorgt hatte. Für diese Annahme spricht die Information, dass der FSB durch abgehörte Telefongespräche mit der Finanzdirektorin dieser Bank, einer Galina Martschukowa, auf die Vorgänge aufmerksam wurde. Russische Medien wollen zudem aus dem Geheimdienst erfahren haben, dass Sachartschenko mit Veruntreuungen bei der russischen Eisenbahn unter der Führung des 2015 entlassenen Sergej Bakunin in Verbindung gestanden habe. Andere schreiben, er habe sich von Geschäftsleuten und hohen Beamten für die Einstellung oder Verschleppung von Ermittlungen bezahlen lassen. Seine dienstliche Aufgabe habe darin bestanden, im Vorfeld von Ermittlungen belastendes Material gegen diese Leute zu sammeln.

Neben dem Zeitpunkt der Festnahme Sachartschenkos ist interessant, dass der Inlandsgeheimdienst FSB selbst den Zugriff bekanntgab. Die Tatsache, dass dieser Dienst öffentlich einen so spektakulären Korruptionsfall im konkurrierenden Innenministerium präsentierte, verstärkt die seit längerem kursierende Gerüchte über einen Machtkampf im Moskauer Staatsapparat. Demnach hätte der FSB, der zuletzt von Staatschef Wladimir Putin unter anderem durch die Gründung der ihm persönlich unterstehenden Nationalgarde auf Distanz gehalten wurde, zwei Dinge gleichzeitig demonstriert. Zum einen bewies er seine Unentbehrlichkeit bei der Korruptionsbekämpfung zu Lasten des »Zentralen Ermittlungsdienstes«. Zum anderen diente der spektakuläre Zugriff aber auch als implizite Warnung an mögliche Gegner im Apparat, dass man gegebenenfalls über belastendes Material gegen jeden verfüge.