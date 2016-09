23. April in Hannover: 90.000 demonstrieren gegen TTIP und CETA Foto: Theo Schneider

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist lange her, dass Demonstrationen in der Bundesrepublik etwas Positives bewirkt haben. Bei der Bewegung gegen die sogenannten Freihandelsabkommen TTIP und CETA könnte das mal wieder der Fall sein.

Die großen Medien hierzulande taten sich sehr schwer damit, sie überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Als am 10. Oktober 2015 rund 250.000 Menschen in Berlin auf die Straße gingen, nahmen sie davon kaum Notiz, häufig war die Rede von 50.000 Demonstranten. Am 23. April demonstrierten in Hannover 90.000 Menschen aus Anlass des Obama-Besuchs. Dort wurde unser Foto gemacht. In den großen Medien hielt sich die Resonanz erneut in Grenzen.

Wir möchten Ihnen vorschlagen, die Demonstrationen gegen TTIP und CETA am heutigen Sonnabend in sieben deutschen und vier österreichischen Städten zu nutzen, um mitzuhelfen, das Schweigekartell zu durchbrechen. Selbstverständlich werden professionelle jW-Fotografen unterwegs sein, aber es wäre großartig, viele Bilddokumente von Ihnen für die »Blende 2016« zu erhalten. Der Tag könnte historisch werden. Deswegen: Drücken Sie auf den Auslöser. Die drei regulären und für die unter 18jährigen zusätzlich das Jugendthema bieten Anregungen, in welche Richtung der Blick gehen könnte. Die Hauptsache bleibt, Sie halten fest, was geschieht und verbreiten das.

Verlag und Redaktion