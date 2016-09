Die in der überwiegenden Mehrzahl jungen Demonstranten, die am Donnerstag in Paris gegen das von der sozialdemokratischen Regierung Hollande-Valls verhängte, »reformierte« Arbeitsrecht protestierten, brachten ihren von Molotowcocktails begleiteten Widerstand auf die einfache Formel: »Casseurs de vitres contre casseurs de vie« – Zerstörer von Schaufenstern gegen die Zerstörer des Lebens. Der Gewalt des Staates, der seine Unterdrückungsmaßnahmen in unseren »repräsentativen« Demokratien in Gesetze fasst und sie dann zynisch »Reformen« nennt, haben sie nicht viel mehr entgegenzusetzen. Zumal ihnen die Aufmerksamkeit der Medienöffentlichkeit nur sicher ist, wenn es brennt und wenn an der Place de la République die Fetzen fliegen.

Französische Intellektuelle wie die Historikerin Sophie Wahnich, immerhin Direktorin am CNRS (Centre national de la recherche ­scientifique), dem Vorzeigeinstitut nationaler Geschichtsforschung, haben sich längst von dem Vorurteil verabschiedet, dass es sich bei den »Randalierern« um eine kriminelle Randgruppe handelt. Die große Mehrheit der jungen Menschen, nicht nur in Frankreich, habe vielmehr begriffen, dass der Finanzkapitalismus und die dessen Herrschaft mit Anpassungsgesetzen begleitenden Regierungen ihnen nichts anderes zu bieten haben als eine prekäre Zukunft. So wie übrigens – bis auf eine immer schamloser sich bereichernde Minderheit – der gesamten westeuropäischen Gesellschaft.

Der italienische, in Paris lehrende Philosoph Giorgio Agamben hat diese von Wahnich und dem häufig von ihr zitierten Revolutionsführer Maximilien de Robespierre verachtete »tyrannische Gesetzgebung« des insofern kriminell handelnden Staats im vergangenen Jahr in einem Zeitungsinterview in einen gesamteuropäischen Kontext gestellt. »Ein Europa, wie ich es mir wünsche,« sagte er der Zeit, »kann es erst geben, wenn das real existierende Europa kollabiert ist.« Und über die »Europäische Verfassung« urteilte er: »Es gilt, der Lüge entgegenzutreten, dieser Vertrag zwischen Staaten, den man als Verfassung ausgibt, sei das einzig denkbare Europa – diese ideen- und zukunftslose Lobby, die sich der düstersten aller Religionen, der Religion des Geldes, blind verschrieben hat, sei die rechtmäßige Erbin des europäischen Geistes.«

Was in Griechenland begonnen wurde, soll nun mit Gesetzen und Verträgen wie TTIP auf höherer Ebene fortgesetzt und vollendet werden. In Athen beschließt die Regierung nicht einmal mehr ihren eigenen Haushalt. Das macht eine vormals »Troika« genannte Kommission, die aus namenlosen, ohne demokratische Kontrolle agierenden Funktionären und Vertretern der Großindustrie besteht. Die jungen Griechen haben sich seither von der Vorstellung der Staatsphilosophen gelöst, dass »Gesetze« die Basis einer funktionierenden Gesellschaft sind. Für sie wie für ihre Altersgenossen in Frankreich bedeuten sie die Legalisierung der Unterdrückung.