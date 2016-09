»Brandgefährliche Situation«

»Eventbetonter Bürger« attackiert Kameramann: Szene in Bautzen am Donnerstag abend Foto: Christian-Ditsch.de

Nachdem am Mittwoch abend Neonazis und Asylbewerber in der Bautzener Innenstadt aneinandergeraten waren und die Flüchtlinge nur unter Polizeischutz in ihre Unterkunft gelangen konnten, hatten sich am Donnerstag abend erneut laut Polizeiangaben etwa 350 Rechte in der Stadt versammelt. Die Stimmung sei äußerst aggressiv gewesen, berichteten Augenzeugen am Freitag. Ein Kameramann wurde am Arm verletzt. Die Polizei sei mit 90 Beamten vertreten gewesen und hätte acht Straftaten registriert, darunter den Fall von Körperverletzung sowie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole und Fälle von Volksverhetzung. Als etwa 25 Linke – überwiegend aus Dresden und Leipzig – den Kornmarkt betraten, stellten sich ihnen nach Schilderung der Polizei die Einheimischen lautstark entgegen. Nach Angaben der linken Demonstranten seien sie angepöbelt und bedroht worden. Ein Aktivist sagte am Freitag gegenüber jW: »Momentan ist es brandgefährlich, als offensichtlich Linker oder gar Flüchtling abends in die Stadt zu gehen«.

Für die etwa 30 in Bautzen lebenden sogenannten unbegleiteten, minderjährigen Asylbewerber wurde eine Ausgangssperre ab 19 Uhr verhängt. Der Bautzener Polizeichef Uwe Kilz hatte in einer Pressekonferenz den Flüchtlingen – die er dabei konsequent nur »Umas« (unbegleitete, minderjährige Asylbewerber) nannte – die Schuld an der Gewalt am Mittwoch abend gegeben. Nur am Rande erwähnte er, dass Rechte – laut Kilz »eventbetonte Bürger, die Bier getrunken hatten« – einen Rettungswagen mit Steinen bewarfen und Flüchtlinge und deren Unterstützer durch die Straßen jagten. Für das Wochenende ist ein Aufmarsch von Neonazis in der Stadt angekündigt.