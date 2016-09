Im belgischen Charleroi haben am Freitag rund 10.000 Menschen gegen Massenentlassungen demonstriert, die der US-Konzern Caterpillar Anfang September angekündigt hatte. In Belgien sollen demnach durch die Schließung der Niederlassung in Gosselies bei Charleroi mehr als 2.000 Beschäftigte des weltgrößten Herstellers von Baumaschinen ihren Arbeitsplatz verlieren. Nach Gewerkschaftsangaben nahm an der Demonstration auch eine Delegation aus dem Caterpillar-Werk im französischen Grenoble teil. Der Konzern plant, die bisher in Gosselies geleistete Arbeit dorthin zu verlagern. (jW)