Ein Zauberer: Der Kaiser Foto: Tobias Schwarz/Reuters

Franz Beckenbauer, die vormalige »Lichtgestalt« (Berti Vogts) des bundesdeutschen Fußballs, hat Imageprobleme, gelinde gesagt. Es geht für den einstigen Chef des Organisationskomitees der WM 2006 in Deutschland nicht mehr nur um die ominöse Zahlung von zehn Millionen Schweizer Franken des DFB an die FIFA, sondern nun auch um seine persönlichen Einkünfte – über die man sonst selten etwas erfährt. Wie der Spiegel berichtete, hat Beckenbauer keineswegs ehrenamtlich als Chef des Organisationskomitees der WM 2006 gearbeitet, er hat dafür 5,5 Millionen Euro eingestrichen.

Beckenbauers vielgerühmte Fähigkeit, praktisch laut in die TV-Kameras zu denken, sich lässig-lustig-launig zu präsentieren, wird ihm jetzt vorgeworfen, etwa, als er im Herbst vorigen Jahres erklärte: »Ich habe immer blind unterschrieben, wenn sie meine Unterschrift gebraucht haben.« Außerdem: »Wir wollten die WM organisieren, alles andere war mir wurscht.« Aber nicht für umsonst, versteht sich.

Der DFB rückt weiter von ihm ab. Nach den jüngsten Enthüllungen ging DFB-Präsident Reinhard Grindel so deutlich wie noch nie seit Beginn der WM-Affäre auf Distanz zu Beckenbauer. »Für mich«, sagte Grindel auf dem UEFA-Kongress in Athen, »ist dieser ärgerliche Vorgang ein neuerlicher Beleg, dass das Organisationskomitee der WM 2006 auf Abschottung gesetzt hat, dass dort keine Transparenz geherrscht hat und die Öffentlichkeit in Teilen auch getäuscht worden ist. Das verurteile ich.«

Aber vorher wollte man es nie so genau wissen. Grindel: »Es war bekannt, dass Franz Beckenbauer im Umfeld der WM 2006 als Werbeträger für Oddset tätig war. Es war uns bis Montag nachmittag nicht bekannt, dass er dafür die beachtliche Summe von 5,5 Millionen aus dem Topf für die Organisation der WM 2006 erhalten hat. Man kann vor diesem Hintergrund sicher nicht davon sprechen, dass seine Tätigkeit im OK ehrenamtlich war.«

Beckenbauers Anwälte Werner Leitner und Michael Nesselhauf erklärten in virtuoser Haarspalterei: Zwar habe der WM-Org.-Chef Beckenbauer unentgeltlich gewirkt, die auch in dieser Funktion vom WM-Sponsor verpflichtete PR-Ikone Beckenbauer hingegen hätte legitimerweise Einnahmen aus werblichen Aktivitäten erzielt. »Dem DFB ist der gesamte Komplex von Beginn an bekannt. Es gab keine Geheimverträge und keine versteckte Millionen-Zahlung.« Zudem habe ihr Mandant dieses Honorar »ordnungsgemäß und unverzüglich« versteuert – in seiner Wahlheimat Österreich. Um die Erträge für die WM-Organisatoren »weiter zu steigern«, zitierten am Mittwoch sogar die Anwälte selbst aus einer Medienmeldung von 2004, »wird OK-Chef Beckenbauer als sogenannter Testimonial Oddset zur Verfügung stehen«. Beckenbauer selbst ließ noch unmittelbar vor WM-Anpfiff im Juni 2006 im Berliner Tagesspiegel eine Schlagzeile mit seiner Klage »Beim Fußball halten zu viele die Hand auf« autorisieren.

Das wurmt auch die Ehrenamtlobbyisten: »Millionen Ehrenamtliche in den Vereinen bekommen nichts und müssen nun böse Kommentare über sich ergehen lassen, nur weil eine Lichtgestalt, die mehr als 40, 50 Jahre gut verdient hat, alles kaputt macht«, sagte beispielsweise Ehrenamtsreferent Josef Roth (Vilsbiburg) vom Bezirk Niederbayern im Bayerischen Landessportverband. (sid/jW)