Nachschlag: Kollateralfernsehen

Am heutigen Freitag ist es vorbei. Bei »Big Brother« gehen die Fernsehkameras wieder aus, die »Promis« – das Wort kam mal von »prominent«, was mit den Darstellern der Sendung mit wenigen Ausnahmen nichts zu tun hat – gehen wieder ihren legalen und illegalen Geschäften nach. In den vergangenen zwei Wochen zeigte die Show wieder mal das Bild eines Deutschlands, das es der Selbstwahrnehmung von Politikern und »seriösen« Medien zufolge gar nicht gibt. Während die Krawattenträger in heiligem Zorn den »Burkini« oder das Kopftuch als Unterdrückung der Frau verdammen, durfte in der Kanalisation des »Big Brother«-Hauses ein vorbestrafter Zuhälter seiner Verachtung für die von ihm ausgebeuteten Frauen freien Lauf lassen. Hatte die Regie zu Beginn noch eine Kandidatin wegen »nicht tolerierbarer« Äußerungen rausgeworfen, blieb das folgenlos. Was der Bundeswehr der freie Zugang zu Märkten und Rohstoffen, ist Sat.1 eben die Quote. Alles andere sind Kollateralschäden. (scha)