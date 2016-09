Foto der Woche

Foto: EPA/NARONG SANGNAK/dpa - Bildfunk

Mit einem großflächigen Einsatz von Pestiziden versuchte Thailands Hauptstadt Bangkok am Dienstag, der Bedrohung durch das von Moskitos übertragene Zika-Virus Herr zu werden. Landesweit sollen sich bislang mindestens 97 Menschen infiziert haben. Obwohl das hauptsächliche Verbreitungsgebiet der Infektion in Lateinamerika liegt, sind auch mehrere Länder in Asien sowie die USA betroffen. Dort war es nach einem Pestizideinsatz im Bundesstaat South Carolina am 4. September zu einem massenhaften Bienensterben gekommen. Zahlreiche Imker stehen deshalb vor dem Ruin.

Das Zika-Virus kann bei schwangeren Frauen zu Fehlbildungen des Fötus führen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt Menschen, die in stark betroffene Gebiete reisen, nach ihrer Rückkehr sechs Monate lang auf ungeschützten Geschlechtsverkehr zu verzichten. (AFP/dpa/jW)