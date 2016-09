»Eigene Massenbasis«: Tito, Oberbefehlshaber der Volksbefreiungsarmee, Herbst 1942 in Mliniste Foto: jW-Archiv

Ein Großteil der Publikationen der Bundeszentrale für politische Bildung wäre als Füllmaterial in einem Realsatirelexikon gut aufgehoben. In einer aktuellen Veröffentlichung der Behörde zum Beispiel steht dies: »Haben gescheiterte Staaten nicht das Problem, dass sie nie Staaten waren? Die UdSSR, die Tschechoslowakei und Jugoslawien sind deswegen gescheitert. Ihre künstlichen Grenzen, die auf dem politischen Reißbrett entstanden waren, entsprachen nicht den historischen, sozialen, kulturellen oder ökonomischen Bedingungen.« Sollte diese Aussage repräsentativ für die politischen Wissenschaften der BRD sein, dürfte die Geschichtsvergessenheit der zeitgenössischen, streng imperialistischen Politik wenig verwundern. Denn sofern es in der Geschichte der neuesten Zeit überhaupt Staaten gab, die sich auf historische, soziale, kulturelle und ökonomische Gemeinsamkeiten berufen konnten, waren die drei genannten darunter.

Neben den beiden Weltkriegen gab es im 20. Jahrhundert zwei weitere existentielle Katastrophen: die Selbstabschaffung des Sozialismus in der Sowjetunion mit der Folge des Staatskollapses und die mutwillige Zerstörung Jugoslawiens. Beides wird den Fortgang der internationalen Beziehungen für Jahrzehnte negativ beeinflussen, denn seither fehlen zwei wirkungsvolle Gegenspieler der imperialistischen Großmächte und damit Korrektive, dem herkömmlichen bürgerlichen Reißbrettspiel unter der Hegemonie des Weltkapitals Paroli zu bieten. Die UdSSR und Jugoslawien waren die einzigen beiden Länder der Welt, die sich aus eigener Kraft vom Faschismus befreit hatten. Ihre Zerschlagung könnte sich bitter rächen, sollte der Trend zur Errichtung einer reaktionären Festung Europa anhalten.

In der Biographie, die der slowenische Historiker Joze Pirjevec über den Partisanen, Revolutionär und Staatspräsidenten Jugoslawiens Josip Broz Tito (1892–1980) geschrieben hat, wird der jugoslawischen Gesamtstaatlichkeit absolute Priorität eingeräumt. Deren Garant war Tito Zeit seines Lebens, und als sein größter Fehler erscheint heute, dass er keine Nachfolgeregelung getroffen hat. Auf Titos Begräbnis gaben sich Könige und Emire, Margaret Thatcher und Leonid Breschnew, die Vertreter Chinas, weitere Staatsoberhäupter und Armeegeneräle die Ehre und wussten wohl, dass unruhige Zeiten anbrechen würden.

Mit dem Partisanenkampf gegen das Deutsche Reich hatte Tito seit 1941 eine Volksbewegung für ein einiges sozialistisches Jugoslawien angeführt. Unter schwierigsten politischen und ökonomischen Umständen war er damit insgesamt erfolgreich. Immerhin mussten sich die Partisanen nicht nur gegen die deutschen Besatzer und das kroatische Ustascha-Regime durchsetzen, sondern auch noch gegen flankierende Angriffe der Nachbarstaaten, serbische »Tschetniks« (die mal auf seiten der Londoner Exilregierung und mal auf seiten der Deutschen standen) und alliierte Machtavancen. Der sowjetisch-jugoslawische Gegensatz von 1948 bis 1955 rührte vor allem daher, dass die jugoslawische Widerstandsbewegung eine eigene Massenbasis und Machtstruktur entwickelt hatte, und sich nicht bedingungslos der Stalinschen Politik unterwerfen wollte. Daraus resultierten auch die in den 1950er Jahren auftretenden Schwankungen in der jugoslawischen Außenpolitik mit ihrer temporären Hinwendung zum Westen.

Zu den unstrittigen Leistungen Titos und der KP Jugoslawiens gehören in jedem Fall die Blockfreienbewegung und die Idee der Selbstverwaltung der Produktionsmittel durch die Werktätigen. Während das internationale Renommee des Staates – vor allem in der sogenannten Dritten Welt – ständig stieg, konnten die inneren Widersprüche zwischen demokratischem Zentralismus und Arbeiterselbstverwaltung nicht gelöst werden. In der gegenwärtigen Phase der weltweiten Agonie ist ein Nachdenken über Blockfreiheit, kollektive Sicherheit und autonome Wirtschaftsführung allerdings dringender denn je. Klimawandel, Kriegsphilosophie und Perspektivlosigkeit sollten auch die jugoslawische Erfahrung wieder zu einem Fixpunkt alternativer Anstrengungen werden lassen.

Pirjevec’ fundamentales Werk ist weit mehr als eine Biographie. Es ist gleichzeitig ein Kompendium jugoslawischer Geschichte von 1918 bis 1980. Leider werden die folgenden Jahre nicht mehr behandelt. Sie hätten zutage gefördert, dass der jugoslawische Niedergang von außen induziert war durch eine Kreditpolitik der Weltfinanzinstitutionen, die wirtschaftliche Krisen beförderte und die erst danach den innerjugoslawischen Separatismus anheizte. Inzwischen existieren auf dem jugoslawischen Territorium sieben völkerrechtlich eigenständige Subjekte, die mehr oder weniger lebensfähig sind bzw. den Status eines Protektorats aufweisen. Tito hatte völlig recht, als er im November 1965 sagte: »Und wenn uns nicht klar wird, dass es der Sozialismus ist, der Jugoslawien vereint, dann kann Jugoslawien kein anderer Faktor vereinen. Und wenn ich sage Sozialismus, denke ich an gesellschaftlichen Fortschritt auf der Grundlage des Sozialismus.«