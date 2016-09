Die Arbeitsbedigungen treten zugunsten der Sexstory in den Hintergrund (Titelfigur) Foto: filmkinotext.de

Das Setting klingt erst mal gut: Eine junge Frau heuert als Schiffsmechanikerin auf einem alten Frachtschiff an. Ein »Männerberuf«, dessen Härte nicht zuletzt in der Unmöglichkeit des Ausweichens besteht. Die Frau verbringt Tag und Nacht mit Kollegen aus aller Welt auf engstem Raum, rundherum nichts als die Weiten des Ozeans, und ihr Geliebter ist an Land geblieben.

Was macht die Regisseurin Lucie Borleteau in ihrem Debüt »Alice und das Meer« daraus? Einen langeweiligen Softporno. Die Titelheldin des zweitschlechtesten Matrosenfilms aller Zeiten nach Fassbinders »Querelle« wolle sich »nicht nur in einer von Männern geprägten Arbeitswelt behaupten«, drückt es das Presseheft vornehm aus: Borleteau gehe es vielmehr »auch darum, eine Frau zu zeigen, die die Möglichkeiten ihres Beziehungslebens und ihrer Sexualität in einer ungewöhnlichen Umgebung für sich neu erkundet«. Was ich gesehen habe: Die schöne Alice vögelt sich nach und nach durch die Besatzung inklusive Kapitän, was ihr eine Beförderung einbringt, weint ein bisschen, als ihr Freund beim gemeinsamen Landurlaub wegen ihrer Untreue auf Distanz geht, und macht danach an Bord weiter wie zuvor. Zwischendurch repariert sie was an dem maroden Containerschiff oder schaut eine Zigarette rauchend aufs Meer.

Das mag irgendwie cool und emanzipiert klingen, wirkt aber ungeheuer banal, denn Alice muss sich nichts erkämpfen, die Männer begegnen ihr mit Respekt, beruflich und privat, die einzige Ausnahme in Gestalt eines zudringlichen Ingenieurs wird ordnungsgemäß gefeuert – wie schön für Alice. Errungenschaften der Frauenbewegung sind für sie selbstverständlich.

Zum flachen Plot kommt viel Schmalz. Alice’ an Bord verstorbener Vorgänger hat in der Kajüte, die nun ihre ist, ein melodramatisches Tagebuch hinterlassen, das sie in stillen Stunden liest: Der junge Mechaniker beklagt sein mangelndes Glück bei Frauen, hatte nur Hafennutten. Sein schwaches Herz wird den Job auf dem Schrottdampfer nicht lange mitmachen, weiß er, und arbeitet todunglücklich auf den Infarkt wegen Überlastung hin. Seine Seebestattung war am Anfang des Films zu sehen. Das Tagebuch stimmt die lebenslustige Nachfolgerin ganz melancholisch.

Ja, Alice muss gelegentlich ihre Gefühle sortieren, aber sonst ist sie gegenüber ihrer Umwelt klar im Vorteil. Immerhin bietet der Film einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag auf Frachtschiffen, da bleiben die Autorinnen, Borleteau und Clara Bourreau, an der Realität. Man kriegt beiläufig mit, dass die Reederei das schrottreife Schiff auf Kosten von Gesundheit und Leben der Crew viel zu lange auf dem Meer lässt, statt es aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist gesellschaftlich relevant, tritt aber zugunsten der Sexstory in den Hintergrund.

Mit dem heute noch aktuellen Sujet der unzumutbaren Arbeitsbedingungen für Seeleute hätte sich Borleteau in eine ehrwürdige Tradition stellen können, etwa von B. Travens »Totenschiff« oder Eisensteins »Potemkin«. Die Latten liegen hoch. Borleteau hat sie durch den Keller unterlaufen.