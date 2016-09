Wellness in der Todeszone

Besuch beim Chef: Präsident Idriss Déby (r.) trifft Francois Hollandes im Mai im Elysee Palast Foto: AP Photo/Kamil Zihnioglu, Pool

Imperialistische Politik braucht Vasallen. Ohne solche lokalen Handlanger wäre beispielsweise die lange britische Kolonialherrschaft in Indien undenkbar gewesen. Frankreichs wichtigster Gefolgsmann im heutigen Afrika heißt Idriss Déby und ist Präsident des Tschad . Im Krieg gegen islamistische Gruppen und die nach Unabhängigkeit strebende Volksgruppe der Tuareg leisten seine Truppen dem Westen in Mali ebenso gute Dienste wie gegen die Rebellen im Niger, in der Zentralafrikanischen Republik oder gegen die Terrormiliz Boko Haram im Norden Nigerias und in Kamerun. Allein für die Kampftruppe zur Stabilisierung des Regimes in Mali stellt der Tschad mehr als 1.000 Soldaten.

Fünfte Amtszeit für den Chef

Geht es nach dem De-facto-Diktator in der Hauptstadt N'Djamena, dann hat diese Waffenbrüderschaft mit der schwächelnden »Grande Nation« noch eine große Zukunft. Schließlich begann für den 64jährigen Déby, der sich 1990 an die Macht putschte, Anfang August gerade seine fünfte Amtszeit. Sollten die nächsten Wahlen von der gleichen staatlichen Repression begleitet sein wie die im April, aus denen er mit offiziell 61,5 Prozent der Stimmen als strahlender Sieger hervorging, dann hat er von Oppositionskandidaten, deren wichtigster, Saleh Kebzabo, gerade einmal 12,8 Prozent erhielt, nicht viel zu befürchten. Doch das Fundament, auf dem seine Herrschaft ruht, zeigt Risse. Hohe Lebenshaltungskosten und nicht gezahlte Beamtengehälter heizen die sozialen Spannungen an und führen trotz Polizeiterrors immer öfter zu Demonstrationen. Zudem kündigen die wichtigsten unterlegenen Präsidentschaftskandidaten an, zu gegebener Zeit eine Gegenregierung zu bilden.

Eine lange Regentschaft sorgt meist für zunehmende Realitätsferne und Entfremdung von der eigenen Basis. Anders ist es kaum zu erklären, dass Débys Regierung neuerdings auf den Trikots des französischen Erstliga-Fußballvereins FC Metz den Tschad als »Oase in der Sahelzone« preist und für die erhofften Touristen ein Luxushotel bauen lässt. Zwölf Millionen Euro soll sich das bitterarme, von Entwicklungshilfe abhängige Land, das seit April 2015 zu den »Hochverschuldeten armen Ländern« zählt (Heavily Indebted Poor Countries; HIPC, eine Kategorisierung der früheren Staatengruppe G8) und von Erlassen seiner Verbindlichkeiten profitiert, diese Aktion kosten lassen.

An Menschenverachtung ist dieser Werbeslogan schwer zu überbieten. Laut Weltbank stirbt in der »Oase« jedes siebte Kind vor Erreichen des fünften Lebensjahres. Die allgemeine Lebenserwartung beträgt nur 51 Jahre. In Westeuropa lebt man 30 Jahre länger. Im UN-Index für menschliche Entwicklung liegt der Tschad unter 188 Ländern auf dem 185. Rang. 80 Prozent der 13,5 Millionen Einwohner fristen ihr Dasein in absoluter Armut. Eine soziale Absicherung existiert kaum. Zwar verpflichtet das Gesetz die Unternehmer, für ihr Personal Beiträge in die Renten- und eine Berufsunfallversicherung zu zahlen, doch abgesehen davon, dass die meisten Werktätigen das Rentenalter gar nicht erreichen, verfügt nur jeder fünfte Beschäftigte über ein formales Arbeitsverhältnis. Die überwältigende Mehrheit besteht aus Scheinselbständigen und Schwarzarbeitern. Gründe für ihren frühen Tod sind neben der Armut nicht zuletzt eine fehlende Müllbeseitigung, die katastrophale Wasserqualität des durch die Hauptstadt fließenden Chari-Flusses und die Tatsache, dass sich die meisten das offizielle Gesundheitssystem mangels Krankenversicherung nicht leisten können und daher bei billigen Heilern Hilfe suchen.

Abhängig von Ölförderung

Der Staatshaushalt ist in hohem Maße von der Erdölförderung im Süden abhängig. Das »schwarze Gold« macht die Hälfte der Einnahmen und zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes (BIP; »Wirtschaftsleistung«) aus. Weitere Pfeiler bilden Arabisches Gummi (Gummi Arabicum), Baumwolle, Sesam und Vieh. 80 Prozent der Bevölkerung sind in der Landwirtschaft tätig. Die dient häufig allerdings nur der Selbstversorgung. Industrie gibt es mit Ausnahme eines Zuckerproduzenten, eines Textilunternehmens, einer Brauerei, einer Zigaretten- und einer jüngst von Chinesen errichteten Zementfabrik so gut wie nicht. Bedingt durch den Fall des Ölpreises verringerte sich das Wirtschaftswachstum von 6,3 Prozent 2014 auf 2,6 Prozent in diesem Jahr. Es ist damit geringer als das Bevölkerungswachstum von drei Prozent. Aufgrund des Regenmangels rechnet die Regierung überdies mit einem Rückgang der Getreideernte um zwölf Prozent.

Klimaveränderungen machen dem Land zunehmend zu schaffen. Fast die Hälfte der Fläche ist der Sahara zuzurechnen, die darauf folgende Sahelzone macht ein weiteres Fünftel des Territoriums aus und verwandelt sich allmählich ebenfalls in eine Wüstenlandschaft. Daher ziehen die von der Viehzucht lebenden Hirten auf der Suche nach fruchtbarem Weideland weiter nach Süden und geraten dort mit den Ackerbauern in Konflikt. Eine Scheinlösung ist die fortschreitende Abholzung der Wälder, die inzwischen weniger als ein Zehntel der Fläche bedecken. Das lässt die Flüsse und den Tschad-See weiter austrocknen. Ein Teufelskreis, der nicht nur beim Fischfang deutlich spürbar ist.

Anlass genug für zielgerichtete ökonomische und ökologische Interventionen der Regierung. Die Chance dazu gab und gibt es: Mit den seit 2000 in großem Stil ins Land fließenden ausländischen Direktinvestitionen zur Ausbeutung der Rohölvorkommen durch ein Konsortium der Konzerne Chevron, Exxon Mobil und Petronas verpflichtete sich die Regierung Déby gegenüber der an dem Projekt beteiligten Weltbank, 80 Prozent der Öleinnahmen in die Entwicklung von Bildung, Umwelt und Gesundheit zu investieren. Aufgrund schwerer Sicherheitsmängel, Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden bei der Erschließung der Quellen war das Projekt von Anfang an problematisch. Obendrein ignorierte Machthaber Déby die Vereinbarungen, investierte statt in den Zukunftsfonds lieber in seine Armee und seinen persönlichen Reichtum und schaffte es auf diese Weise, selbst die Weltbank zu verprellen. Die zog sich im September 2008 zurück und gestand zwei Jahre später eine gewisse Mitverantwortung am Scheitern ein.

Der Bedarf an Hilfstruppen für die geostrategischen Interessen Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und der USA lässt solche Miseren allerdings in den Hintergrund treten. Folgerichtig bescheinigte die deutsche Bertelsmann-Stiftung in ihrem letzten Länderbericht von 2014 dem Tschad eine positive Entwicklung. Das Land sei auf einem guten Weg zu einer liberalen Demokratie.