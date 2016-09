Abgeschrieben

Das »Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung« lädt am heutigen Freitag zu einer Mahnwache verbunden mit einer »alternativen Gehsteigberatung« ab 18 Uhr vor die Bibliothek des Konservatismus in der Berliner Fasanenstraße ein.

»Mit spontanen Aktionen und Redebeiträgen wollen wir der vielen Frauen weltweit gedenken, die aufgrund einer restriktiven Gesetzgebung den Versuch eines Schwangerschaftsabbruchs mit ihrem Leben bezahlen mussten«, erklärt Ines Scheibe, Bündniskoordinatorin und selbst für den Humanistischen Verband in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig.

In der Bibliothek soll zur selben Zeit eine Veranstaltung zum »Marsch für das Leben« der selbsternannten »Lebensschützer« stattfinden, bei der Hedwig von Beverfoerde zum Thema »Existentielle Werte verteidigen – Der Kampf für Ehe, Familie und Leben« spricht. »Wir wollen die Besucher der Veranstaltung vorab im Rahmen der »alternativen Gehsteigberatung« aufklären, welche tödlichen Folgen ihre Politik für Frauen in Deutschland haben kann und weltweit bereits hat«, so Scheibe. »Außerdem wollen wir die Öffentlichkeit mobilisieren, am Sonnabend an dem Aktionstag ›Mein Körper – meine Verantwortung – meine Entscheidung. Weg mit Paragraph 218!‹ ab 13.30 Uhr am Brandenburger Tor teilzunehmen.«

Zu den wiederholten Ausschreitungen im Stadtzentrum von Bautzen erklärt der Bautzener Abgeordnete der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag, Heiko Kosel:

Es besteht die Gefahr, dass Bautzen zum Beispiel einer gefährlichen Polarisierung der Gesellschaft wird: Es gibt auf der einen Seite viele Ehrenamtliche und auch Initiativen, die sich in vorbildlicher Weise um die Integration von Geflüchteten kümmern, auf der anderen Seite agiert eine straff organisierte rechte Szene, die im Wechselspiel mit sympathisierenden Bürgern Alltagsrassismus verbreitet. Ich begrüße die Aussagen des Oberbürgermeisters, dass der Eskalation klar entgegengetreten werden muss – sowohl mit Ordnungsmaßnahmen als auch mit Sozialarbeit, wenn diese nicht nur begleitend, sondern auch engagiert gewaltpräventiv ist.

Es bedarf aber unbedingt einer Beschleunigung der Verfahren, die dafür sorgt, dass die Strafe wirklich spürbar sofort auf dem Fuße folgt. Bei der Auseinandersetzung mit antisorbischer Gewalt hat es sich gerade unlängst in unserer Region gezeigt, dass überlange Verfahren und sich hinschleppende Ermittlungen keine abschreckende Wirkung entfalten. Außerdem wünsche ich mir eine stärkere Schulung von Polizei und Justiz zur Verfolgung von Hasskriminalität, ob im Netz oder auf der Straße.

Bautzen darf jetzt nicht zum Wallfahrtsort der landes- und der bundesweiten rechten Szene werden, mit denen die Bautzener rechte Szene gut vernetzt ist. Ich habe den Eindruck, es geht ihnen inzwischen darum, einen »national befreiten Kornmarkt« zu schaffen. Als Kampfansage an die Zivilgesellschaft nicht nur in der Oberlausitz. Hier erwarte ich von den Sicherheitsbehörden eine klare Ansage und entschiedenes Handeln. Dies darf nicht darin bestehen, wie offenbar schon geschehen, dass Geflüchteten von der Polizei empfohlen wird, den Platz vorsichtshalber zu verlassen. Das darf kein Maßstab sein, denn dies wäre eine Kapitulation vor Menschenfeinden. Hier diene als Orientierung die Mahnung des Oberbürgermeisters: Es kann nicht sein, dass Bautzen zum Spielplatz von gewaltbereiten Rechten wird.