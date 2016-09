Foto: Charles Platiau / Reuters

Zwar hat er sich offiziell längst in den Ruhestand verabschiedet, doch anders als sein Amtskollege Joseph Ratzinger alias Papst Benedikt XVI. ist der buddhistische Mönch Tenzin Gyatso, genannt Dalai-Lama, weiterhin als Reisender mit ideologischem Auftrag unterwegs. Am Donnerstag erleuchtete der 81jährige, der sich weiterhin als »geistliches Oberhaupt der Tibeter« versteht, im Europarat in Strasbourg die anwesenden Parlamentarier und Botschafter der 47 Staaten umfassenden Organisation mit einer Rede zur Lage in der Welt. Er »erwarte keine glücklichere Menschheit mehr« in seiner Lebenszeit und lieferte entsprechend düstere Prognosen für den Rest des 21. Jahrhunderts. Ein »ganzheitliches Bildungssystem«, in dem »innere Werte« eine größere Rolle spielten, könne indes dem Wohl der Erdenbewohner dienen. Es dürfe jedoch nicht überall auf die Religion gegründet werden, damit sich auch die rund eine Milliarde nichtgläubiger Menschen angesprochen fühlt: »Also brauchen wir Bildung über moralische Prinzipien, moralische Ethik, die nicht auf Religion gegründet ist, sondern auf wissenschaftliche Erkenntnisse und gemeinsame Erfahrung und den gemeinen Menschenverstand«, betonte der Dalai-Lama.

Letzterer jedoch setzt bei Seiner Heiligkeit regelmäßig aus, wenn er auf die Tibet-Frage zu sprechen kommt. Diese, so sein Appell in Strasbourg, müsse »auf der Tagesordnung« bleiben, denn sechs Millionen Tibeter lebten »in ständiger Angst« vor Beijings harter Linie. Einzig Druck aus dem Ausland könne Veränderung bewirken, interner Dialog scheidet da von vornherein aus.

Nach seinen politischen Empfehlungen an die Anwesenden senkte der Weise sein Haupt und betonte, dass er keine politische Rolle mehr habe: »Ich bin seit 2011 in Rente.« In Logik, das die Lektion nicht nur dieses Donnerstags, müsste der Mann auch in seinem »ganzheitlichen Bildungssystem« nachsitzen. (shu)