Warlord mit politischem Einfluss: Ein Kämpfer der Truppen von Khalifa Haftar vor dem Tor eines Ölterminals im Küstendorf Suwajtina am Mittwoch Foto: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Libyen will auf den globalen Ölmarkt zurückkehren. Die Nationale Erdölgesellschaft (NOC) sprach am Dienstag von ihrer Hoffnung, die Produktion innerhalb eines Monats von derzeit ungefähr 290.000 Barrel pro Tag auf 600.000 Barrel verdoppeln zu können. Prompt fiel der ohnehin instabile Ölpreis auf dem Weltmarkt um mehrere Dollar pro Barrel.

Der Ankündigung der libyschen NOC war am Wochenende ein militärischer Handstreich vorausgegangen. Die »Libysche Nationalarmee« (NLA) hatte in einer blitzartigen Operation, die kaum auf Widerstand stieß, die vier wichtigsten Häfen und Ölterminals im Osten des Landes besetzt. Formal untersteht die NLA der Gegenregierung in Beida bei Tobruk. Realistisch betrachtet handelt es sich um die Privatarmee von General Khalifa Haftar, der seit 1990 rund zwei Jahrzehnte im Dienst der CIA stand und erst im Frühjahr 2011 gerade rechtzeitig zur »Revolution« aus den USA nach Libyen zurückkehrte.

Waffen und finanzielle Unterstützung erhält die NLA vor allem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus Ägypten. Die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien unterhielten zumindest noch bis vor wenigen Monaten Verbindungsoffiziere und Spezialkräfte im Hauptquartier von Haftar. Medienberichten zufolge setzte der General für die Besetzung der vier Häfen Söldner aus den Nachbarstaaten Sudan und Tschad ein. Zumindest der italienische Außenminister Paolo Gentiloni scheint, Äußerungen vom Dienstag zufolge, diese Version für wahr zu halten, über die in der EU allerdings offiziell nicht gesprochen wird.

Die schnelle positive Reaktion des NOC-Vorsitzenden Mustafa Sanalla auf Haftars militärischen Handstreich lässt darauf schließen, dass dieser zuvor diskutiert und verabredet war. Die vier Häfen wurden bis zum Machtwechsel am Wochenende von einer Miliz kontrolliert und blockiert, die sich »Ölanlagengarde« (PFG) nennt.

Die vom Westen eingesetzte und international anerkannte »Einheitsregierung« in der Hauptstadt Tripolis hatte im Juli ein Abkommen mit der PFG geschlossen, das die Öffnung der Häfen gegen laufende Zahlungen in Millionenhöhe vorsah. Sanalla hatte dem Deal zunächst heftig widersprochen, schien ihm dann aber zuzustimmen. Kurz darauf warf er aber dem PFG-Führer Ibrahim Dschadhran einen riesigen Finanzschwindel vor. Dieser habe die Zahl seiner Milizionäre und sonstigen Mitarbeiter um ein Mehrfaches zu hoch angegeben.

Dschadhran stand früher unter dem Kommando Haftars, bis er sich vor etwa zwei Jahren von diesem lossagte. Seine Führungsrolle in der PFG war umstritten. Das hat vermutlich entscheidend dazu beigetragen, dass deren Einheiten am Wochenende fast ohne Widerstand die Waffen niederlegten oder dem Kampf auswichen. Hinzu kam Haftars erfolgreiche Kooperation mit Stammesführern und anderen einflussreichen Personen der Region.

Die Verteilung der erhofften Exporteinnahmen dürfte dabei eine zentrale Rolle gespielt haben. Libyens Erdölvorkommen liegen zum größten Teil im Osten des Landes und damit im Machtbereich der Gegenregierung. Was dieser bisher noch fehlte, war die Herrschaft über die Exporthäfen. Allerdings könnte sie wegen der Haltung der »internationalen Gemeinschaft« die Ausfuhr nur mit Zustimmung der NOC betreiben. Dafür scheinen die Voraussetzungen jetzt gegeben. Das bedeutet eine enorme Stärkung der Gegenregierung in künftigen Verhandlungen.

Indessen hat die italienische Regierung am Dienstag die Entsendung von 300 Militärangehörigen nach Libyen angekündigt. Sie sollen bei der Stadt Misrata ein Feldlazarett errichten und betreiben. Der »Operation Hippokrates« werden 65 Ärzte und Pfleger, 135 Personen zur »logistischen Unterstützung«, wie etwa der Wartung von Anlagen und Instrumenten, sowie 100 Fallschirmjäger zum Schutz angehören. Das Kontingent hat zwar keinen offensiven Kampfauftrag, ist aber das größte, das bisher von einem NATO-Mitglied nach Libyen entsandt wurde.