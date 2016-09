Razzia bei Pharmagroßhändlern

Den Pharmagroßhandel ist in Deutschland - hier das Zentrallager der Firma AEP im bayrischen Alzenau - haben im wesentlichen unter die fünf Größten der Branche unter sich aufgeteilt Foto: David Ebener/dpa-Bildfunk

Das Bundeskartellamt hat am Mittwoch bundesweit Büros von insgesamt acht Pharmagroßhändlern durchsucht. Die Behörde gehe dem Verdacht nach, dass die Großhändler »untereinander wettbewerbsbeschränkende Absprachen getroffen haben«, sagte Kartellamtssprecher Kay Weidner der Braunschweiger Zeitung (Donnerstagausgabe).

Nach Angaben der Behörde gegenüber der Nachrichtenagentur dpa beteiligten sich insgesamt 50 Mitarbeiter an den Durchsuchungen. Sie wurden von örtlichen Polizeikräften unterstützt. Es gehe vor allem um den Verdacht, dass die Händler sogenannte Kundenschutzabsprachen getroffen haben könnten, bei denen Unternehmen den Markt untereinander aufteilen und vereinbaren, einander keine Kunden abzuwerben. Mit den Durchsuchungen sollten Beweismittel sichergestellt werden, »die den Verdacht auf wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen bestätigen oder entkräften können«.

Durchsucht wurden unter anderem Büros der Branchengrößen Gehe, Phoenix und Sanacorp, wie Firmensprecher bestätigten. Sanacorp-Sprecher Matthias Dehmel sagte, das Unternehmen sei von der Aktion völlig überrascht worden. »Wir arbeiten in vollem Umfang kooperativ mit den Behörden zusammen, weil auch uns daran gelegen ist, den ungeheuerlichen Vorwurf aus der Welt zu schaffen.« Ein Phoenix-Sprecher berichtete, dass Geschäftsräume des Unternehmens in Mannheim, München und Fürth durchsucht worden sind. Auch Phoenix und Gehe erklärten, man werde die Untersuchungen »vollumfänglich« unterstützen. Dem Zeitungsbericht zufolge sind die fünf Branchenführer in Deutschland und ein Zusammenschluss regionaler Großhändler von den Maßnahmen betroffen. Der Geschäftsführer eines Unternehmens aus dem Zusammenschluss habe die Durchsuchung von dessen Geschäftsräumen ebenfalls bestätigt.

Laut Handelsblatt (Onlineausgabe am Donnerstag) bringt die Distribution von Medikamenten in der Bundesrepublik jährlich 29 Milliarden Euro Umsatz. Die fünf größten der Branche kontrollieren demnach 90 Prozent dieses Marktes. Phoenix führe das Oligopol nach Brancheninformationen mit 27 Prozent Marktanteil an, die Genossenschaft Noweda liege mit rund 17 Prozent auf Platz zwei. Gehe, Alliance Healthcare Deutschland und die genossenschaftliche Sanacorp pendeln demnach bei jeweils 15 bis 16 Prozent Marktanteil. (dpa/jW)