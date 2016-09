Abwehr von Phantomgefahren

Übungsbereit: Bundeswehrsoldat im ABC-Schutzanzug mit G-36-Gewehr von Heckler & Koch am 10. August in Bruchsal Foto: Ralph Orlowski/Reuters

Die Bundesregierung hat erstmals eingeräumt, dass sie aktuell kein realistisches Szenario sieht, das den Einsatz der Bundeswehr im Innern nötig machen würde. Das geht aus einer bisher unveröffentlichten Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hervor, über die Spiegel online am Donnerstag berichtete.

Das Eingeständnis ist bemerkenswert, da politische Hardliner, maßgeblich aus den Reihen der Union, seit Wochen verstärkt dafür werben, die gesetzlichen Hürden für mögliche Bundeswehr-Einsätze im Inland zu senken. Bisher sind dem enge Grenzen gesetzt. In Artikel 87a des Grundgesetzes ist im zweiten Absatz ein Verfassungsvorbehalt für einen Inlandseinsatz der Bundeswehr formuliert. »Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt«, heißt es dort. Einzig in bestimmten Fällen ist ein »Hilfeleisten« der Bundeswehr bis dato möglich. Eindeutig formuliert ist in Artikel 35 Absatz 2 die strikte Trennung zwischen militärischen und polizeilichen Aufgaben. Einzig »zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall« dürfen »Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte« angefordert werden.

Auch räumt das Bundesinnenministerium in der jW vorliegenden Antwort auf die Anfrage der Grünen ein, dass selbst komplexe Terroranschläge von den Polizeibehörden zu bewältigen wären. Selbst »unter Berücksichtigung der Erfahrung von Terrorlagen im europäischen Ausland« seien die Polizei und ihre Sondereinheiten sogar für »mögliche Anschläge mit Kriegswaffen« angemessen ausgestattet.

Einzig bei Angriffen mit chemischen oder biologischen Waffen verfüge die Bundeswehr über sogenannte »Unikat-Fähigkeiten, die aufgrund des Auftrages der Bundeswehr bei zivilen Stellen nicht oder unvollständig zur Verfügung« stünden. »Zusätzlich verfügt sie über Fähigkeiten, die auch bei zivilen Stellen grundsätzlich, aber nicht in ausreichender Zahl verfügbar sind (z. b. Hubschrauber, Räumgerät)«, heißt es in der Antwort der Regierung.

Obwohl damit selbst das CDU-geführte Innenministerium einräumt, dass keinerlei realistische Szenarien existieren, die den Einsatz der Armee im Inland notwendig machen würden, sollen Polizei und Bundeswehr im kommenden Februar gemeinsam üben (jW berichtete). Diese Pläne stoßen unter anderem bei der Linkspartei und bei Teilen von Bündnis 90/Die Grünen auf Ablehnung. Gegenüber dem Spiegel forderte die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic »die Bundesregierung auf, endlich das Säbelrasseln einzustellen«.

Auch Martin Singe, Referent im Komitee für Grundrechte und Demokratie, warnt angesichts der konkreten Ankündigung gemeinsamer Übungen vor einer »schleichenden Aushöhlung des Grundgesetzes«. Die in der deutschen Vergangenheit begründete strikte Trennung von Militär und Polizei müsse aufrechterhalten werden, forderte er bereits im August in einer Stellungnahme. Die Argumentation, in Zeiten des Terrors seien innere und äußere Sicherheit nicht mehr zu trennen, stelle »eine Scheinlegitimation für Inlandseinsätze der Bundeswehr dar«. Dem gelte es entschieden zu widersprechen, so Singe. Denn hier seien »Bundeswehr-Einsätze mit militärischen Waffen sind nicht nur verfassungswidrig, sondern gefährden die Grundlagen der Demokratie«.