In Frankreich haben die Gewerkschaftenerneut gegen die bereits verabschiedete sogenannte Arbeitsmarktreform von Staatschef François Hollande protestiert. Bei Demonstrationen gingen am Donnerstag wie hier im westfranzösischen Nantes in mehreren Städten Menschen gegen die von der sozialistischen Regierung durchgesetzte Verschlechterung des Arbeitsrechts auf die Straße. Im öffentlichen Dienst, bei der Post und bei der Fluggesellschaft Air France wurde zudem gestreikt. (AFP/jW)