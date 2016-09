OECD lobt berufliche Bildung in Deutschland

Bildungserfolg hängt in Deutschland weiterhin stark von der Herkunft ab, bemängelt die OECD Foto: Fredrik von Erichsen/dpa-Bildfunk

In früheren Jahren sparte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihren Berichten zum Thema Schule, Lehre und Studium nicht mit Kritik am deutschen Bildungssystem. Inzwischen handelt es sich dabei meist um regelrechte Lobeshymnen. Auch der Report »Bildung auf einen Blick«, dessen aktuelle Ausgabe am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde, sieht die Bundesrepublik auf der Gewinnerstraße.

Positiv hervorgehoben werden im neuen Bericht – nicht zum ersten Mal – vor allem die Stärken des Systems der Berufsbildung. Die Erwerbslosenquote der 25- bis 64jährigen Erwachsenen mit einem Facharbeiterabschluss zähle zu den niedrigsten in den OECD-Ländern. Andreas Schleicher, Bildungsexperte der Organisation, betonte, auch der Anteil junger Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, die weder in Ausbildung noch erwerbstätig sind, sei in kaum einem Mitgliedsstaat so niedrig wie in Deutschland.

Einige kritische Anmerkungen gab es doch: In der Bundesrepublik gelinge es seit Jahren nicht, den Anteil der Menschen ohne Berufsausbildung oder Abitur zu verringern, konstatierte Schleicher. Er liege bei den heute 25- bis 34jährigen bei 13 Prozent und sei damit fast so hoch wie bei den 55- bis 64jährigen.

Zur großen Zahl junger Leute ohne Chance auf Ausbildung und gute Jobs hatte sich vor Veröffentlichung der OECD-Zahlen auch die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, geäußert. 1,9 Millionen 20- bis 34jährige hätten keine Berufsausbildung, sagte Tepe am Donnerstag morgen gegenüber dpa. Es sei ein »gesellschaftlicher Skandal«, dass weiter 270.000 junge Menschen im sogenannten Übergangssystem zwischen Schule und Beruf feststeckten. Für die Betroffenen müssten außer- und überbetriebliche Ausbildungsplätze bereitgestellt werden, forderte die GEW-Chefin. (dpa/Reuters/AFP/jW)