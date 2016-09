Kahlschlag in der Provinz

De Telegraaf – im Untertitel: »Täglich mehr als zwei Millionen Leser« Foto: EPA/ROBIN UTRECHT/dpa-Bildfunk

Das langsame Sterben selbständiger Lokalblätter geht auch in den Niederlanden weiter. Wie die Internetseite für Journalistik Villamedia am vergangenen Freitag berichtete, sollen vier Zeitungen aus den Provinzen Nord- und Südholland demnächst in der Zentrale der Telegraaf Media Groep in Amsterdam hergestellt werden, zu der auch das Boulevardblatt De Telegraaf gehört, mit sieben Millionen Lesern die größte Zeitung in den Niederlanden.

Konkret geht es um das Noordhollands Dagblad, das Haarlems Dagblad/IJmuider Courant, das Leidsch Dagblad aus Leiden und De Gooi – en Eemlander aus Hilversum, deren Redaktionen in der Holland Media Combinatie (HMC) zusammengeschlossen sind, die ihre Zentralredaktion in Alkmaar hat und eine Unterabteilung der Telegraaf Media Groep ist.

Noch vor einem Jahr habe die Telegraaf Media Groep angekündigt, die regionale Kompetenz der vier Lokalredaktionen zu stärken und neue Redakteure einzustellen. »Die jetzt angekündigte Reorganisation basiert alleine auf der Verringerung der Kosten, wobei eine klare Perspektive fehlt«, urteilt Villamedia. Journalistische Normen und Werte würden vernachlässigt. Es stehe außer Frage, dass ein regionaler Zeitungsbetrieb besser in der Lage sei, die journalistischen Aufgaben in dem Verbreitungsgebiet zu erfüllen als eine große landesweite Organisation. »Mit anderen Worten: der demokratische Ertrag ist höher«, so Villamedia.

Ende August hatten die Gewerkschaften nach harten Verhandlungen einem neuen Sozialplan für die Mitarbeiter der Telegraaf Media Groep, die in Zukunft entlassen werden, zugestimmt. Die im nächsten halben Jahr geplante Senkung der Lohnkosten wird nach Angaben des Medienkonzerns 75 Beschäftigte den Job kosten.