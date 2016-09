Kritik von links

Zu jW vom 12. September: Leserbrief »Debatte kontraproduktiv« und zu jW vom 7. September: »Fatale Bilanz«

Eine sich links nennende Partei muss akzeptieren können, dass ihre Inhalte regelmäßig mit einer Messlatte linker politischer Ziele überprüft werden. Ganz besonders sollte das wohl für Wahlkampfzeiten gelten, die ja Wegweiser und Visitenkarte für die künftige reale Politik sind. Wenn es sich die Linkspartei mit Tunnelblick auf Regierungsfähigkeit zunehmend leistet, elementare linke Grundsätze reihenweise über Bord zu werfen, darf sich niemand beschweren, dass dies eben offen moniert wird. Für gutes oder schlechtes Abschneiden bei Wahlen ist allemal Die Linke selbst verantwortlich. Statt sich über Kritik von links zu beschweren, sollte man diese besser als Anlass für interne Reflexionen über den eigenen richtigen oder falschen Weg nutzen.

Dieter Reindl, Nürnberg

Essig für die Werktätigen

Zu jW vom 12. September: Leserbrief »Debatte kontraproduktiv« und zu jW vom 7. September: »Fatale Bilanz«

Arno Gentzmann mag die Wahrheit für kontraproduktiv halten, aber die regierungswillige Linkspartei zu wählen, heißt, sich mit dem Opportunismus zu verbrüdern. Etiketten sind austauschbar, doch der Inhalt in der Flasche ist derselbe: Essig für die Werktätigen. Daran änderte auch die Kommunistische Plattform bisher kaum etwas. Dennoch sollte man (…) sich an das Zitat von Ellen Brombacher und Carsten Schulz erinnern: »Wir tragen und ›gestalten‹ an der Seite der Berliner SPD einen Kurs mit, der letztlich die Hasardeure des Kapitalismus auf Knochen jener schützt, die wenig besitzen oder zumindest nicht zu den wirklich Begüterten zu zählen sind. Dass wir diesen Kurs hier und da abmildern, ist in den Augen vieler, die Hoffnungen in uns setzten, viel unbedeutender, als es für sie bedeutend ist, dass wir ihn mit ermöglichen.«

Jede linke Partei in der Geschichte, die sich als Koalitionspartner hergab, verlor, weil sie quasi mitgegangen, dann auch mitgefangen war. Bezahlt wurde und wird eine solche Blankounterschrift mit Einbußen an Glaubwürdigkeit. Alternativlos bleibt in Berlin zur Wahl des Abgeordnetenhauses beispielsweise nur die DKP, um den richtigen Denkanstoß mit der Stimme als Denkzettel zu verabreichen.

E. Rasmus, per E-Mail

Kein Besinnen, keine Analyse

Zu jW vom 10./11. September: »Weiter wie gehabt«

War das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern schon deprimierend, um so erschreckender die Reaktion des Spitzenkandidaten Helmut Holter, der umgehend und ohne innezuhalten sofort die Schuldfrage für die Wahlniederlage klärte und gleich nach einer Regierungsbeteiligung rief. Welch eine Arroganz und Weltfremdheit in der Beurteilung der tatsächlichen politischen Verhältnisse und Befindlichkeiten der Wählerinnen und Wähler, ganz abgesehen von denen der Mitglieder und Sympathisanten der Linken. Der Landesverband setzt mit seiner mehr als oberflächlichen und an den Realitäten vorbeigehenden unkritischen Einschätzung der politischen Lage noch eins drauf. Unter der Ägide dieser Spitzenfunktionäre erreichte die seit Jahren andauernde Talfahrt bei der Zustimmung zur Politik der Linken nunmehr ihren Tiefpunkt. Aber man will so weiterwursteln und um welchen Preis auch immer sich an der Macht beteiligen. Kein Besinnen, keine Analyse, kein Blick ins Parteiprogramm und keine zwei Blicke auf die Lebensverhältnisse und Erwartungen der Menschen an linke Politik. (…)

Aus dem Karl-Liebknecht-Haus kamen und kommen auch keine deutlichen und mit politischen Veränderungen verbundenen Signale. Es scheint für Wähler und Mitglieder sowie Sympathisanten, als hätten sich viele linke Amts- und Mandatsträger in diesem System bequem eingerichtet. Nun starrt man wie ein Kaninchen auf die Wahlen in Berlin und hofft auf ein Wunder. Dabei ist es für Die Linke fünf vor zwölf, wenn sie das Ruder für die Akzeptanz als konsequente antikapitalistische, antimilitaristische und soziale Kraft noch herumreißen will. (…)

Konsequente linke Politik bedeutet u. a. auch, dass linke Bundestagsabgeordnete nicht zum Truppenbesuch nach Incirlik fahren sollten, denn wir sind laut Parteiprogramm gegen NATO sowie Auslandseinsätze der Bundeswehr, und wir müssen auch ein deutliches Zeichen gegen die politische Entwicklung in der Türkei unter Erdogan setzen.

Die gegenwärtige innen- und außenpolitische Lage sowie die Verfasstheit der Linken erfordert mit Blick auf die kommende Bundestagswahl dringend einen außerordentlichen Parteitag. Dies wäre ein deutliches Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger dafür, dass Die Linke wirklich Lehren aus den Wahlniederlagen zieht und zu einem linken Politikverständnis mit praktischen Schlussfolgerungen zurückfindet.

Raimon Brete, Chemnitz

Verwässerter Sozialismus

Zu jW vom 5. September: »Sozialismus 2.0«

Ich habe das Buch von Joachim Bischoff und Klaus Steinitz ja nun noch nicht gelesen, doch auf Grundlage des vom Autor skizzierten Inhalts komme ich zu völlig anderen, weit weniger euphorischen Schlussfolgerungen. Nichts spricht dagegen, den Sozialismus zu modernisieren und zu aktualisieren, doch darf man dabei keinesfalls an seinen Grundlagen rütteln. Was für ein Sozialismus sollte das denn sein, der ohne führende Partei, ohne Arbeiterklasse und ohne Verstaatlichung (denn nur diese wäre die Garantie für wirkliches Gemeineigentum) auskommen soll? Das wäre ein »Sozialismus«, der im wesentlichen den heutigen Staat übernimmt und nur den öffentlichen Sektor etwas ausweitet. Also kein »Sozialismus 2.0«, sondern eher ein völlig entfernter und verwässerter Sozialismus.

Ralph Petroff, per E-Mail