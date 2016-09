Es ging bei der Beatlemania um Sex (The Carvern, Liverpool, August 1962) Foto: Studiocanal GmbH/ Apple Corps Ltd

Die schwierigste Zeit für die Beatles waren wohl die 80er Jahre. Das Feld wurde von überproduziertem Elektropop bestimmt, von depressivem New Wave, von den Vorläufern des Techno und den Ausläufern von Punk, von Künstlichkeit und Coolness. John Lennon war tot, Ringo Starr nicht existent. Paul McCartney und George Harrison, den man im Dokumentarfilm »Eight Days a Week« in Interviews jener Jahre sieht (er starb 2001), veröffentlichten schreckliche Altherrenmusik, die ungefähr dem Niveau von Dire-Straits-Platten oder denen ihres späten Lieblingsproduzenten Jeff Lynne entsprachen.

Gerettet wurde das Gesamtwerk der »Fab Four«, die sich 1970 aufgelöst hatten, durch die mit Ende der Rockmusik einsetzende »Retromania«. Fortan verstanden sich die übrigen zwei Beatles und die Witwen der anderen beiden als hervorragende Erbverwalter. Es gab »Anthologys«, Wiederverwertungen, digitale überarbeitete Bänder, neue Kompilationen, es gab »Let It Be … Naked« und verschollen geglaubte Radioaufnahmen. Seitdem kommt fast jedes Jahr irgend etwas von der Liverpooler Band heraus. Nun also, es geht auf Weihnachten zu, dieser Konzertfilm, eine 50-Jahre-später-Doku von Ron Howard (»A Beautiful Mind«).

Die Frage ist natürlich – neben der, wie es gemacht ist, Antwort: wirklich sehr gut –, ob es überhaupt noch etwas gibt, was man nicht schon längst über die Beatles weiß. Im Prinzip nein, aber einige Facetten sind neu, und es gibt zeitgemäße Akzente (Rassismus in den USA zum Beispiel, als »Talking head« fungiert hier Whoopi Goldberg). Die Geschichte von Beatlemania und Ruhmverdruss ist bekannt, hier und da gibt es Details, die noch nicht zu sehen waren.

»Eight Days A Week« beschränkt sich auf die Jahre 1962 bis 1966, in denen die Band Livekonzerte gab. Gezeigt wird das aber, wir schreiben 2016, mit tollen Grafiken und schönen Animationen, wie man sie aus dem Internet kennt: Aus alten Fotos werden neue Gifs, in denen immer wieder Zigarettenrauch emporzwirbelt. Daran erkennt man dreierlei: Das medizinisch Korrekte spielt zum Glück noch keine große Rolle. In den 60er Jahren wurde ständig geraucht, überall und von allen. Und die Beatles sahen mit Kippen sehr gut aus.

Als junge Twens in Anzügen, die Manager Brian Epstein ausgesucht hat (dessen tragische Geschichte im Film nur angedeutet wird), sehen die vier Pilzköpfe überhaupt hinreißend aus; kein Wunder, dass die halbe Jungfrauenwelt damals aus dem Häuschen war. Auch das macht der Film deutlich: Es ging bei der Beatlemania um Sex; die Band hatte sich im Gegensatz zu den Stones junge Frauen zur Zielgruppe gemacht, demonstrierte – nicht so breitbeinig wie Mick Jagger – sexuelle Energie, brachte diese Energie aber vor allem hervor. Ein weibliches Publikum, das befreit und bereit für noch mehr Freiheit war, vor allem sexuell, brauchte Objekte, die Triebabfuhr garantierten. Was man – die Feinheiten! – auch sehen kann, nämlich dank der Aufnahmen vom Dach der Abbey-Road-Studios, auf dem die Beatles 1969 ihr letztes »Konzert« spielten.

Später differenzierten sie sich. Aus den Jungs, die Sekretärinnen und deren Töchter schwach machten, wurden reife, nachdenkliche Männer von Ende 20. Nur Paul McCartney, das war zumindest dem Rezensenten vorher nicht so klar, war in diesem Zeitraum noch gutaussehender geworden.

Neu im Film sind Aufnahmen von Konzerten in Manila, Tokio, Madrid. Vieles andere hat man schon mal irgendwo gesehen. Alle in letzter Zeit aufgetauchten Schnipsel wie die von den Pariser Konzerten 1963 finden im Film Verwendung. Und Ron Howard weiß, wie man erzählt. Seine Geschichte ist die von den Beatles als Bande (Band plus e): Sie hielten zusammen, was auch kam. Das ist die Jungsseite, die jungmännliche Seite ihres Erfolgs: eine Viererbande, die Rauscherlebnisse aller Art teilte, und Sehnsüchte so auslöste wie bediente (worauf die Boygroups der 90er weitgehend verzichteten).

Nüchtern betrachtet, erzählt »Eight Days A Week« einfach die Konzertjahre von den frühen Auftritten bis zur Krise 1966, die zum Ende der zehrenden Tourneen führte, und macht dann einen Sprung zu besagtem Dachgig 1969. Was nicht erzählt wird, ist das Ende der Band. Da kann also noch was kommen: »And in the end, the love you take is equal to the love you make.«