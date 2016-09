Seehofer des Tages: Joachim Herrmann

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Foto: Matthias Balk/dpa-Bildfunk

Fakten zählen nicht, wenn bayerisches Gepolter auf Terrorverdacht trifft. Welche Reaktionen auf die Festnahme von drei mutmaßlichen IS-Unterstützern am Dienstag in Norddeutschland aus der rechtslastigen Ecke folgen werden, war an fünf Fingern abzuzählen. Und so kam es auch. »Die eklatanten Kontrollücken beim immensen Flüchtlingsstrom vor allem im Herbst letzten Jahres rächen sich«, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch. Tausende Menschen seien ohne ausreichende Prüfung ihrer Identität nach Deutschland gekommen. Und Herrmann hatte noch mehr in der Floskelschublade: »Wir brauchen strikte Grenzkontrollen.« Menschen, deren Identität nicht zweifelsfrei feststehe, »müssen bis zur Klärung an der Grenze festgehalten werden«.

Joachim Herrmann hätte allerdings, bevor er sich im Parolenkatalog von AfD und Pegida bediente, mal bei seinen Kollegen im Bundesinnenministerium in Berlin anrufen sollen, um die »eklatanten Kontrollücken« zu verifizieren. Ein Sprecher des Innenressorts sagte am Mittwoch in Berlin, alle drei festgenommenen Syrer seien auf ihrem Weg durch Europa mehrfach registriert worden, woraus sich letztlich auch der Terrorverdacht ergeben habe. Zuerst wurden sie am 13. November 2015 auf Lesbos kontrolliert und in der europäischen Datenbank »Eurodac« erfasst. Dann seien sie von mobilen Teams des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge am 7. Dezember erkennungsdienstlich behandelt worden. Die deutschen Behörden hätten dann »relativ zeitnah« festgestellt, dass die Männer mit mutmaßlich gefälschten Pässen gereist seien. Wegen der Auffälligkeiten wurden sie über Monate observiert und schließlich inhaftiert. Aber was kümmern einen CSU-Politiker Tatsachen, wenn sich eine fette Schlagzeile produzieren lässt. (mme)