Land im Krieg: Ein Soldat der nigerianischen Armee an einem Checkpoint in Stadt Bama Foto: Afolabi Sotunde/Reuters

In Nigerias Bundesstaat Borno leidet die Bevölkerung unter der derzeit wohl weltweit schwersten Hungerkatastrophe. 4,5 Millionen Menschen brauchen nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF Unterstützung, eine Million von ihnen ist von extremer Unterernährung bedroht. »Wir haben noch nicht die passenden Worte gefunden, um das Ausmaß des Problems zu beschreiben«, sagte der Leiter des Ernährungsprogramms von UNICEF in Nigeria, Arjan de Wagt, am vergangenen Freitag der wirtschaftsnahen Nachrichtenagentur Bloomberg.

Bei der UN-Organisation kenne man »nirgendwo auf der Welt eine derartige Situation«. Als Ursache für die Katastrophe benennt UNICEF klar den Krieg gegen die islamistische Miliz »Boko Haram« in der Provinz im Nordosten Nigerias. Etwa 2,5 Millionen Menschen seien infolge der Kampfhandlungen von jeglicher Versorgung abgeschnitten und hätten weder Zugang zu Handelsrouten noch die Möglichkeit, ihre eigenen Felder zu bestellen.

Die Miliz »Boko Haram«, die sich selbst »Westafrikanische Provinz des Islamischen Staates« nennt, begann ihren Kampf gegen staatliche Strukturen im Jahr 2009. Häufig richteten sich ihre Anschläge gegen Schulen und Ausbildungsstätten, daraus resultiert auch der häufig verwendete Name »Boko Haram« (Westliche Bildung ist Sünde), der aber keine Eigenbezeichnung ist. In den vergangenen sieben Jahren sind den Attacken der Miliz mindestens 20.000 Menschen zum Opfer gefallen. Immer wieder greifen die Kämpfer dabei auch Zivilisten auf belebten Märkten an oder überfallen und massakrieren Dorfbewohner.

Der nigerianische Staat reagierte mit einer Militäroffensive, in deren Folge jedoch noch mehr Menschen in die Flucht getrieben wurden. Menschenrechtsorganisationen warfen dem Militär wiederholt Verbrechen wie das Niederbrennen von Dörfern oder die willkürliche Internierung von Flüchtlingen vor. Erst am Dienstag veröffentlichte das Nachrichtenportal News 24 Nigeria den Bericht einer Frau, die mit ihrer Familie Hunderte Kilometer vor der »Boko Haram« geflohen war und deren Ehemann dann von der Armee festgenommen wurde.

Unterstützt wird Abuja auf seinem Feldzug von den Streitkräften der USA. Ein kleines Kontingent von US-Soldaten agiert als »Berater« in den Reihen des nigerianischen Militärs, aus Nachbarländern wie Kamerun und Tschad fliegt das US-Militär ferner Drohnenangriffe in Nordnigeria. Zudem exportiert Washington Rüstungsgüter nach Nigeria und ließ dem Land 2014 umfangreiche »Militärhilfe« zuteil werden. Derzeit werfen nigerianische und US-amerikanische Medien allerdings die Frage auf, wo dieses Kriegsgerät tatsächlich landet.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete Anfang September, das nigerianische Militär habe eingestanden, dass Offiziere Waffen und Munition an »Boko Haram« verkauft hätten. Bereits im August begann wegen solcher Vorwürfe der Prozess gegen 16 Armeeangehörige vor einem Militärgericht. Ein Soldat sagte der AP, derzeit werde der Verbleib von 21 Flugabwehrgeschützen untersucht, die eigentlich seiner Einheit hätten zukommen sollen. Bei der Truppe kam jedoch nur ein einziges an.

Es wäre nicht das erste Mal, dass »Boko Haram« vom »Engagement« Washingtons in der Region profitiert. Bereits im Zuge des Kriegs gegen Libyen gelangten seit 2011 sowohl Handfeuerwaffen als auch schweres Kriegsgerät in die Hände islamistischer Milizen. In der Folge eskalierte unter anderem der Konflikt in Nordmali, und auch »Boko Haram« profitierte vom Chaos, das die westliche Invasion hinterließ. Für die Situation der Bevölkerung in Nigeria kommt derzeit noch erschwerend hinzu, dass das Land – auch wegen des Ölpreisverfalls – in eine Rezession gestürzt ist.

Wegen des Kursverfalls des Naira strich die größte Fluggesellschaft Nigerias, Arik Air, am Dienstag für einen Tag sämtliche Flüge. Der Flugverkehr sollte jedoch am Mittwoch wieder aufgenommen werden. Zuvor hatten bereits zwei andere Airlines den Betrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt. Auch in der Industrie läuft die Produktion vielerorts nicht mehr. Seinen Status als größte Volkswirtschaft Afrikas – der ohnehin hauptsächlich auf den vor allem von westlichen Konzernen abgeschöpften Einnahmen aus der Ölförderung basierte – hat Nigeria im August bereits an Südafrika verloren. Dass der Staat die derzeitige Hungerkrise bewältigen kann, ist daher fraglich. Zudem wird derzeit auch wegen der Unterschlagung und des illegalen Verkaufs von Nahrungsmitteln, die in Flüchtlingslagern verteilt werden sollten, gegen Militärs ermittelt.