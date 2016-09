Täglich neue Gerüchte

Ministererlaubnis, Eilentscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Klage vor dem Bundesgerichtshof: Die Causa Tengelmann ist eng mit Sigmar Gabriel verknüpft Foto: Michael Kappeler/dpa-Bildfunk

Die jüngsten Meldungen zu Filialschließungen und Entlassungen bei Kaiser’s-Tengelmann (KT) werfen mehr Fragen auf, als sie Antworten geben: Angeblich wird deren Chef Karl-Erivan Haub am 23. September bei einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung die Nachrichten bestätigen. Alle Medien, die zu Wochenbeginn über die Hiobsbotschaft für bis zu 8.000 Beschäftigte informierten, beriefen sich auf anonyme Insider. Ob Haub selbst die Nachricht lancierte, bleibt offen – es ergäbe aber durchaus Sinn.

Seit mehr als zwei Jahren versucht der KT-Chef, die Supermarktkette an Edeka zu verkaufen. Nach Absagen durch Bundeskartellamt und Monopolkommission entschied Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), die Übernahme durch den Branchenersten Edeka unter Auflagen zu genehmigen (jW berichtete). Seit August sind die geforderten Tarifverträge zu Beschäftigungs- und Standortsicherung, Erhalt der Mitbestimmungsstrukturen sowie Ausschluss von Privatisierungen für mindestens fünf Jahre unter Dach und Fach. Doch Mitbieter hatten gegen das Geschäft geklagt – und bekamen Ende Juli vom Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf in einer Eilentscheidung zunächst recht.

Damit liegt die Übernahme der noch rund 450 KT-Filialen mit 15.650 Beschäftigten auf Eis. Haub hatte wiederholt mit der Schließung unrentabler Läden für den Fall gedroht, dass Edeka nicht zeitnah zum Zuge kommen werde. Tatsächlich schreibt ein Teil der Filialen – insbesondere in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Berlin und München – seit vielen Jahren rote Zahlen. Mit Gerüchten um Schließungen und eine Halbierung der Beschäftigtenzahl könnten Haub oder von ihm beauftragte Informanten versuchen, die Entscheidungsprozesse zu forcieren: Denn gegen die OLG-Entscheidung hatte Minister Gabriel Beschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Laut Westdeutscher Zeitung (Dienstagausgabe) soll es Bemühungen geben, nun Haub, Edeka-Chef Markus Mosa und Rewe-Boss Alain Caparros zusammenzubringen, damit Rewe die Klage gegen Zugeständnisse zurückzieht. Nach dem Bericht soll der ver. di-Vorsitzende Frank Bsirske möglicherweise hinter diesem Vorstoß stecken; zumindest habe er gegenüber der Rheinischen Post erklärt, dass Haubs Weigerung, mit Rewe über den Verkauf zu reden, ein Fehler gewesen sei.

Werden die Verkaufsmodalitäten nun neu verhandelt, sind Gabriels Ministerentscheid und die mühsam ausgehandelten Tarifverträge in den KT-Regionen hinfällig. Ohne Verständigung mit Rewe und anderen an KT Interessierten könnte jedoch das gesamte Filialnetz zerstört werden. Schon jetzt zahlt Haub für die Waren, die in den Läden angeboten werden, erheblich höhere Preise als die großen Wettbewerber Edeka, Rewe, Aldi und Lidl/Kaufland. Sollte die Hälfte der Filialen wegfallen, wären schnell auch die bisher rentablen Geschäfte gefährdet, weil Warenversorgung wie auch Logistik noch problematischer würden.

Die jetzt von der Bundestagsabgeordneten Katharina Dröge (Grüne) geforderte Teilveräußerung der bisher einheitlich geführten Filialen weist ein Kenner der Materie gegenüber jW entschieden zurück. Von Anfang an hätten Zerlegung und Teilverkauf eine »Rosinenpickerei« nach sich gezogen – wenig rentable Läden wie auch Fleischwerke und andere KT-Zweige wären dichtgemacht, die dortigen Beschäftigten arbeitslos geworden. Deshalb hatten sich auch die KT-Betriebsräte und ver.di gegen diesen Weg ausgesprochen.

Sollte der Bundesgerichtshof unter dem Einfluss der Schließungs- und Kündigungsdrohungen schnell die Entscheidung des OLG Düsseldorf kassieren, könnte die KT-Komplettübernahme durch Edeka doch noch zustande kommen, womit Filialnetz und Beschäftigte für die kommenden Jahre tarifvertragliche Sicherheit hätten. Doch Klarheit über die nächsten Schritte können nur Aussagen von KT-Chef Haub oder einem der anderen Hauptakteure bringen.