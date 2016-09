Rechtswidrigkeit bestätigt

Vorbereitungen für Kundgebung und Fest am Sonnabend laufen: Rigaer Straßenimpression vom Mittwoch Foto: Paul Zinken/dpa- Bildfunk

An diesem Sonnabend wird in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain gefeiert. Anwohner veranstalten ein großes Straßenfest. Aufgerufen dazu sind alle, »die der Turbovermarktung des Stadtteils nach wie vor im Wege stehen«. Zu feiern wird es unter anderem das jüngste Urteil des Landgerichts Berlin geben. Keine halbe Stunde dauerte am Mittwoch die Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der martialischen Teilräumung des Hausprojektes Rigaer 94. Dann stellte die Vorsitzende Richterin Nicola Herbst fest: »Das Versäumnisurteil wird aufrechterhalten, Gegenanträge zurückgewiesen«. Der Hauseigentümer habe sich am 22. Juni »unrechtmäßig Zugang verschafft«, erläuterte die Gerichtssprecherin Annette Gabriel anschließend im Gerichtsflur. Das Eilverfahren zwischen dem Verein »Freunde der Kadterschmiede« und der Lafone Investment Limited – einem Unternehmen, das den Eigentümer vertritt – sei damit abgeschlossen. Allerdings, so Gabriel weiter, sei das keine Entscheidung darüber, ob der Verein dauerhaft in den Erdgeschossräumen des Hauses bleiben darf. Dies wird in einem weiteren Verfahren entschieden.

Nichtsdestotrotz ist es erneut ein derber Schwinger für Innensenator Frank Henkel (CDU), der sich am Sonntag zum Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt wählen lassen will. Mit 300 Polizisten wurde die Teilräumung durchgesetzt, wochenlang belagerten seine Beamten das Gebäude, kontrollierten Passanten und Besucher des Hauses. Im Zuge dessen gab es auch tätliche Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und linken Demonstranten. Am 13. Juli begann der Abzug von Henkels Truppen, an diesem Tag hatte die Richterin erstmals die Illegalität des Vorgehens festgestellt. Der dubiose Eigentümer, der nach wie vor im verborgenen bleibt und für den die Lafone Investment laut Spiegel-Recherchen als Strohfirma agiert, hatte keinen Räumungstitel. Das hielt Innensenator und Polizeiführung allerdings nicht ab, schweres Geschütz aufzufahren.

Einen kleine Eindruck vom Belagerungszustand in der Rigaer Straße konnten Gerichtsbesucher auch gestern bekommen: Vor dem Landgericht standen Absperrgitter und etliche Mannschaftswagen der Polizei, Dutzende Bereitschaftspolizisten patrouillierten in und vor dem Gebäude. Angesichts des kleinen Häufleins Unterstützer der Rigaer 94, das sich eingefunden hatte, erwiesen sich die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen als übertrieben. Zur zweiten Verhandlung im Eilverfahren, das wegen des Nichterscheinens des Eigentümeranwalts mit einem »Versäumnisurteil« zugunsten des Kadterschmiede-Vereins ausgegangen war, erschien auch ein Anwalt der Lafone Investment. Markus Bernau ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und erwies sich gegenüber seinem Kollegen Lukas Theune, der für die Rigaer 94 antrat, als wenig durchsetzungsstark. Bernau begründete seinen Einspruch mit »fortwährendem Rechtsbruch«, der in der Kneipe »Kadterschmiede«, die keinen Mietvertrag hat, geschehe. Das sah die Richterin anders, da seit über einem Jahr die Räumlichkeiten vom Verein genutzt werden. Nicola Herbst äußerte, sie hoffe weiter auf eine »gütliche Einigung« und eine Nutzungsvereinbarung zwischen beiden Parteien. Ob es dazu noch kommen wird, ist offen. Denn seit einigen Wochen gibt es Signale seitens der regierenden SPD, dass die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Degewo die Hausverwaltung der Rigaer 94 übernehmen könnte.

Ein Bewohner des Hauses sagte nach der Verhandlung gegenüber jW, er sei »wenig überrascht« vom Richterspruch. Auch Lukas Theune hatte demnach einen solchen erwartet: »Im Juli sagte Herr Henkel, das Urteil sei nur wegen der Abwesenheit des Eigentümeranwalts gefallen. Der Anwalt war heute da, und das Urteil blieb das gleiche.«