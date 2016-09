Kick it like Platini

Aleksander wer? Nur wenige hatten Ceferin als UEFA-Präsidentschaftskandidaten auf dem Schirm Foto: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Bei den Machtspielen hinter den Kulissen erinnert der Favorit für das Amt des UEFA-Präsidenten schon an den prominenten Vorgänger Michel Platini. Geschickt hat sich der Slowene Aleksander Ceferin beste Chancen für die Wahl am heutigen Mittwoch erarbeitet. Doch schon muss er sich Vorwürfen erwehren, er sei an fragwürdigen Deals beteiligt. Sollte die erstaunliche Blitzkarriere des 48jährigen vom Unbekannten zum Topanwärter beim außerordentlichen Wahlkongress der Europäischen Fußballunion dennoch gekrönt werden, befindet sich der Deutsche Fußballbund (DFB) ebenfalls auf der Siegerseite. Für den DFB beginnt nach der Abstimmung im Grand Resort Lagonissi südlich von Athen die heiße Phase des Kampfes um die Ausrichtung der EM 2024.

»Wir erhoffen uns von der Wahl Aleksander Ceferins eine Lösung, die Kontinuität an der Spitze der UEFA verspricht. Es ist wichtig, dass wir in den kommenden Jahren keine erneute Personaldiskussion führen müssen«, erklärte DFB-Präsident Reinhard Grindel seine Stimmenzusage an den Chef des slowenischen Verbands. Ceferins Rivale, der 68 Jahre alte Niederländer Michael van Praag, könnte wegen des Alterslimits die UEFA nur bis 2019 führen. »Zudem glauben wir, dass neue Impulse von außen dem Exekutivkomitee guttun«, betonte Grindel. Denkbar knapp vor der Wahl wechselte der DFB vor circa zwei Wochen öffentlich vom Lager van Praags zu den Unterstützern des erwarteten Siegers Ceferin. Der Niederländer hat nur vereinzelte Wahlversprechen aus England oder Belgien erhalten, sein Kontrahent weiß unter anderem Frankreich, Irland, Portugal und weite Teile Osteuropas inklusive Russland hinter sich.

Mit Freude dürfte der deutsche Verband den Wunsch Ceferins vernommen haben, dass die EM zukünftig wieder nur in einem Land stattfinden solle. Platini hatte durchgesetzt, dass das Kontinentalturnier 2020 erstmals paneuropäisch ausgetragen wird. Deutschland gilt derzeit als aussichtsreichster Anwärter auf die Ausrichtung der EM 2024. Ceferin äußerte sich allerdings erst entsprechend, nachdem ihm der DFB seine Wahlzusage gemacht hatte. Grindel bestätigte, dass er mit beiden Kandidaten über die deutsche Bewerbung gesprochen habe. Das Thema soll allerdings nicht ausschlaggebend für die Entscheidung pro Ceferin gewesen sein.

Doch Machtspiele um die nächsten Europameisterschaften begleiteten Ceferins Aufstieg. Im Juni hatten sich überraschend die Verbände aus Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland für den Rechtsanwalt stark gemacht. Danach tauchten Berichte auf, dass er angeblich seine Unterstützung für eine gemeinsame Bewerbung der Organisationen für die EM 2028 zugesagt habe. Im Hintergrund soll ein Berater von FIFA-Chef Gianni Infantino für Ceferin die Strippen gezogen haben; das eng mit Slowenien verbundene Russland sei die treibende Kraft gewesen. Van Praag nahm die Vorlagen dankbar an. »Wenn das wahr ist, sind wir wieder auf dem Weg der alten Schule, wie Geschäfte in der Welt des Fußballs gemacht wurden«, ätzte der Niederländer. Zudem besetzt Ceferins Weggefährte Tomaz Vesel als Chefaufseher eine Schlüsselposition bei der FIFA. Der ehemalige Ethikberater des Weltverbands, Mark Pieth, sprach deshalb von »Patronage« und »Vetternwirtschaft«. Ceferin weist die Vorwürfe zurück und wittert eine Kampagne: »Es ist ziemlich schwer für einige Journalisten zu verstehen, dass ein Typ aus dem kleinen Slowenien ein unabhängiger Kandidat sein kann.« (dpa/jW)