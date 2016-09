Rotlicht: Absolutismus

Ludwig XIV.: »L’ état c’est moi«. Die heutige Staatsgewalt im Herbst 2010 in Lyon Foto: Denis Balibouse/Reuters

»Keine Macht auf Erden ist mit der seinen vergleichbar«, heißt es auf dem Titelbild der berühmten Schrift vom »Leviathan« des Staatstheoretikers Thomas Hobbes. Das Zitat entstammt dem Alten Testament. Gemeint ist aber nicht Gott, sondern der Staat, verkörpert durch den absoluten Monarchen. Der englische Absolutismus, den Elisabeth I. (1533–1603) so erfolgreich begründet hatte, war, als Hobbes seine Schrift 1651 veröffentlichte, eigentlich schon wieder Geschichte. Ihre Nachfolger, die Stuart-Herrscher Jakob (1566–1625) und Karl,(1600–1649) konnten sich gegen die Begehrlichkeiten des Parlaments nicht durchsetzen.

Ganz anders in einigen Ländern des europäischen Kontinents, wo sich das persönliche Regiment in umfassender Weise entfalten konnte. Das französische Königtum unter Ludwig XIV. (1638–1715) steht beispielhaft für den absolutistischen Herrschaftstypus, der auf der uneingeschränkten Souveränität des Monarchen und einem starken, sich auf eine ausgebildete Bürokratie stützenden und vom Adel unabhängigen Staat basiert. In der absolutistischen Staatstheorie nimmt der König die erste Position im Staat ein. Im sogenannten höfischen Absolutismus bezog der König seine Legitimität durch Gott, später wurde diese philosophisch vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Naturrechtslehre im Sinne eines unkündbaren Gesellschaftsvertrags zwischen dem Monarchen und seinen Untertanen begründet.

Der sogenannte aufgeklärte Absolutismus des 18. Jahrhunderts, für den im deutschen Sprachraum neben Friedrich II. von Preußen (1712–1786) der Habsburger Kaiser Joseph II. (1741–1790) steht, ging bezüglich des Herrschaftsverständnisses noch einen Schritt weiter. Der Monarch sollte oberster Diener des Staates sein, der im Geiste der Ideen einer gemäßigten Aufklärung das Wohl aller vertrat. »Alles für das Volk, nichts durch das Volk« lautete das Motto, unter das Joseph II. sein Reformprogramm stellte.

In religiöser Hinsicht kommt dem aufgeklärten Absolutismus das Verdienst zu, die Macht des Papstes zurückgedrängt und Glaubensfreiheit gewährt zu haben. Des weiteren trieben absolutistische Herrscher die Verrechtlichung durch Einführung von Zivil- und Strafrechtsgesetzen voran und sorgten für die Durchsetzung eines allgemeinen Bildungssystems sowie staatlicher Verwaltungs-, Steuer- und Rechtsstrukturen, die an die Stelle der vom niederen und höheren Adel kontrollierten Feudaleinrichtungen traten.

Aus der Perspektive der Untertanen stellte sich die Aufgeklärtheit des aufgeklärten Absolutismus freilich als zwiespältig, wenn nicht als Schimäre dar, ging es den Herrschern, die die Vernunft im Munde führten, doch vor allem um die Vergrößerung der Macht ihrer Staaten. Und das bedeutete: eine brutale Steuerpolitik sowie den Aufbau großer stehender Heere nebst umfassender, auf der Wehrpflicht gründender, Militärpolitik, die besonders in Preußen mit folterähnlichem Drill einherging.

Nach Marx und Engels ist der Staat immer das Instrument der jeweils herrschenden Klasse, die diesen als Mittel zur Niederhaltung der ausgebeuteten und unterdrückten Klassen nutzt. Der absolutistische Staat aber stellt in dieser Hinsicht eine Besonderheit dar. Zwar ist er, indem er die Macht des Adels bricht und der feudalen Gesellschaft den Garaus macht, der Geburtshelfer der Bourgeoisherrschaft, aber er agiert doch unabhängig vom Bürgertum. Als Übergangsstaat, der, wie Friedrich Engels schreibt, »Adel und Bürgertum gegeneinander balanciert«, der also Klasseneinflüsse vermittelt, kommt ihm eine spezifische historische Rolle zu.

Absolutismus ist ein Begriff des 19. Jahrhunderts. In der Geschichtswissenschaft, die zeitweise von einer Epoche des Absolutismus sprach, wird er mittlerweile als zu unscharf kritisiert. Dessen ungeachtet findet die Bezeichnung auch heute noch vielfach Verwendung, wenn es um die große Machtfülle einer Herrscherpersönlichkeit geht.