Durch die geteilte Stadt

Noch ohne Guy-Fawkes-Maske: Bernard Larsson dokumentierte die Anti-Schah-Proteste 1967 Foto: bpk, Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin, BERNARD LARSSON

»Wer die DDR angreift, wird vernichtet.« So martialisch lautete 1962 die Aufschrift eines nach Westberlin gerichteten Banners am Spreeufer in Berlin-Treptow, das Bernard Larsson fotografisch festhielt. Dem Schweden widmet das Museum für Fotografie in Berlin zurzeit eine große Ausstellung. Bei aller Irritation über den aggressiven Ton der Botschaft an den Westen darf nicht vergessen werden, dass ein Jahr zuvor die USA vergeblich versucht hatten, mit der Invasion in der Schweinebucht die kubanische Revolutionsregierung unter Fidel Castro gewaltsam zu beseitigen. Mit der Möglichkeit einer offenen Aggression musste also gerechnet werden. Einer der Höhepunkte des Kalten Krieges war zweifelsohne die Abriegelung der DDR gegen den Westen. Als der Fotograf Bernard Larsson in Paris vom Mauerbau las, entschloss er sich postwendend, die Situation zu dokumentieren; er zog für ein paar Jahre nach Berlin. Larsson wurde 1939 in Hamburg geboren und hatte in der »Bayerischen Staatslehranstalt« eine Ausbildung zum Fotografen absolviert, bevor es ihn 1959 nach Paris zog. Dort arbeitete er als Assistent des bekannten US-Fotografen William Klein für die Modezeitschrift Vogue und unternahm Reisen in das franquistische Spanien sowie in das vom französischen Kolonialismus befreite Marokko.

In der Berliner Ausstellung lässt Larsson nun die Zeit vom Mauerbau bis zum studentischen Aufbruch der 1960er Jahre in mehreren Kapiteln mit über 200 Bildern wieder aufleben. Flankiert werden die Berlin-Fotografien von Bildern aus Paris, London, Spanien und Marokko, was Larssons kosmopolitische Orientierung dokumentiert. Dennoch lautet der von ihm gewählte Titel »Leaving is Entering« – Grenztafeln zwischen den Besatzungszonen entlehnt. Ausgestattet mit einem schwedischen Pass hatte Larsson 1961 zunächst versucht, sich über das Außenministerium der DDR akkreditieren zu lassen. Dann zog er es aber doch vor, sich in Westberlin einzuquartieren und von dort seine Streifzüge durch die geteilte Stadt zu unternehmen.

Die Bilder, die er dabei im westlichen wie im östlichen Teil der Stadt machte, sind von einer atemberaubenden Unmittelbarkeit. Die durchgängig in Schwarzweiß eingefangene Tristesse der von Krieg und Teilung gezeichneten Stadt steht in starkem Kontrast zum unbekümmerten Spiel der Kinder auf beiden Seiten der Mauer. Das Motiv, mit dem das Museum wirbt, zeigt Jugendliche beim Hockeyspiel mit Krücken als Schläger 1963 in Ostberlin. Eine beeindruckende Fotografie von der Begeisterung der Spieler und ihren dynamischen Bewegungen. Larsson erhielt mit seiner Kamera Zutritt zu Empfängen in der sowjetischen Botschaft, an denen höchste Regierungsmitglieder teilnahmen. Auch durfte er den Morgenappell in einer Klasse der Oberschule am Koppenplatz fotografieren. Während am 1. Mai in Ostberlin riesige Demonstrationen für die Unterstützung des sozialistischen Staates durch die Straßen zogen, führte der DGB unter dem Slogan »Einheit, Frieden, Freiheit« gemeinsam mit dem Senat Frontstadtveranstaltungen vor dem Reichstag durch. Auf einem Transparent war zu lesen: »Berlin grüßt Ludwig Erhardt«.

Doch nicht alleine die propagandistische Textur der antagonistischen Stadthälften interessierte Larsson, sondern auch der Alltag der einfachen Leute. Flaneure, Zeitungsverkäufer, Schaufensterdekorationen, Vergnügungsstätten und Sportveranstaltungen zählen ebenso dazu wie der Besuch des Sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park durch US-amerikanische Soldaten. 1964 publizierte Larsson sein Buch »Die ganze Stadt Berlin« und gab ihm den Untertitel »politische Fotos«. Ursprünglich sollte der Schriftsteller Uwe Johnson dafür einen Text verfassen, er lehnte allerdings ab, da es doch »zwei Städte Berlin gebe«. Außerdem plädierte er dafür, bei der Gegenüberstellung von West und Ost nicht auf »Reichtum und Ärmlichkeit« hinzuweisen, sondern »auf den Unterschied der Lebensweisen schlechthin«.

Larsson begriff nach eigenen Aussagen erst in Berlin die ganze Tragweite des von den deutschen Faschisten geführten Vernichtungskriegs. Die Teilung der Stadt war das sichtbarste Zeichen der Niederlage der Nazis. Als die Studentenproteste gegen die deutsche Restauration und den Krieg der USA gegen Vietnam begannen, war Larsson mit seiner Kamera dabei. Seine Sympathie für den Aufbruch ist deutlich spürbar. Die Fotografien von den Anti-Schah- und Anti-Springer-Demo zeigen das Geschehen manchmal etwas verwackelt und unscharf, aber aus dem Zentrum. Kurze Zeit nach der Ermordung Benno Ohnesorgs am Abend des 2. Juni 1967 im Hof der Krumme Straße 66/67 kehrte Larsson Berlin deprimiert den Rücken. Die letzten Bilder seines S/W-Filmes jenes Abends hielten die dramatische Szene fest, in der sich Friederike Hausmann um den tödlich getroffenen Ohnesorg kümmert.