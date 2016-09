Schrieb über »das ganze Leben und so, auch Schurken, Lügner, Naturzerstörer«: Jurij Koch Foto: Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

Der Komponist Hans-Karsten Raecke hat viel über das Verhältnis von Klang und Musik zu anderen Künsten nachgedacht. Mit einigem Gewinn. Seine »Klangwerkstatt« für grenzüberschreitende Kunstäußerungen gibt es schon länger in Mannheim und seit einigen Jahren auch in Rheinsberg, wo Raecke mit seiner Lebensgefährtin, der Kabarettistin Jane Zahn, die »Musikbrennerei« aufgebaut hat. Neben Kabarettprogrammen erlebt man dort regelmäßig Konzerte, bei denen Raecke selbstgebaute Musikinstrumente vorstellt, etwa das Suraphon aus gebranntem Suralin, das Zug-Metalluphon oder die Orion-Harfe. Zum Teil aus Bambus bestehen das Tenor-Bambuphon oder die Bambus-Schalmei. Diese Instrumente machen viel Spaß. Sie sollen unser Klangverständnis erweitern. »Himmelsscheibe von Nebra« hat Raecke einen Klanggenerator genannt, der Töne hervorbringt, mit denen er in Wacken groß abräumen könnte.

In den 60er Jahren studierte der Rostocker bei Rudolf Wagner-Régeny und in den 70ern bei Paul Dessau. Als seine ungewöhnlichen Kompositionen in der DDR Anstoß erregten, verschrieb er sich eine Zeitlang dem Freejazz. 1980 ging er in die BRD. Am Montag wurde er 75 und hat noch allerhand auf der Pfanne!

Als kürzlich im Berliner »Kaffe« Helge Trimperts Debütfilm »Wie wär’s mit uns beiden?« von 1981 wiederaufgeführt wurde, fühlte man sich durch die heiter-melancholische Grundstimmung der Geschichten um den einsamen Nepomuk (Jaecki Schwarz) trefflich unterhalten. Die zerstörte Landschaft des Lausitzer Braunkohlengebiets nahm gefangen. Autor Jurij Koch, der seine Heimat immer mit viel Leidenschaft beschrieb, war selbst in der Rolle eines unheimlichen Fremden zu sehen.

Kurz nach diesem Film kam mit »Rublak – Die Legende vom vermessenen Land« ein weiterer Stoff von ihm auf die Leinwand. Auch hier wurden die Sorgen der Menschen im Braunkohlengebiet aufgegriffen. Rublaks Gang über einen verwüsteten Friedhof wurde nach der Abnahme gekürzt. Jurij Koch, der morgen 80 wird, kam in einer sorbischen Steinarbeiterfamilie in Horka in der Oberlausitz zur Welt und studierte in Leipzig Journalistik und anschließend Theaterwissenschaften. Er arbeitete für den sorbischen Rundfunk und schrieb Erzählungen für jung und alt – eigentlich über »das ganze Leben und so, auch Schurken, Lügner, Naturzerstörer, Vögel auch, und ich zeige, wie es um sie steht nach meiner Meinung«.

Ebenfalls morgen hat eine unserer ausdrucksstärksten Schauspielerinnen Geburtstag. 1946 als Tochter einer Dramaturgin und des Dichters Stephan Hermlin geboren, kam Cornelia Schmaus früh mit dem Theater in Berührung. Schon im Jahr 1968, in dem sie die Schauspielschule in Ostberlin abschloss, prägte sie sich dem Fernsehpublikum ein. Sie überzeugte neben dem Leningrader Publikumsliebling Larissa Lushina als Italienerin Gemma im Zweiteiler »Frühlingswogen« nach Turgenjew. Doch in der Folgezeit machte sich Schmaus auf dem Bildschirm rar. Sie spielte große Rollen in Karl-Marx-Stadt, die gelegentlich vom Fernsehen übernommen wurden. Von schönen Ausnahmen abgesehen – Bernhard Wickis »Sansibar« (1987) beispielsweise – trat sie erst ab Ende der 90er Jahre regelmäßig vor die Kamera und konnte auch in anspruchsvollen Stoffen reife Schauspielkunst zeigen, etwa in »Wege in die Nacht« (1999), »Mogadischu« (2008) und »Zivilcourage« (2010). Bitte mehr davon!

Auf den Weg von München nach Berlin machte sich vor zwei Jahren Renate Küster, um im Kino Toni der Wiederaufführung ihres vielleicht bekanntesten DEFA-Films »Betrogen bis zum jüngsten Tag« (1956) beizuwohnen. Die fünf DEFA-Filme, in denen die Westberliner Schauspielstudentin mitwirkte, entstanden alle zwischen ihrem 17. und 20. Geburtstag. Später hat sie in vielen westdeutschen Filmen mitgewirkt, Theater und Kabarett gespielt, und Dieter Hildebrandt empfand es als großes Glück, dass sie seine zweite Frau wurde. Am Montag ist sie 80 geworden.