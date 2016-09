Kraft der internationalen Solidarität: Im Januar 1977 folgte Louis Corvalán (r.) einer Einladung Erich Honeckers (l.) in die DDR Foto: Bundesarchiv, Bild 183-S0128-026 / CC-BY-SA 3.0

Luis Corvalán, langjähriger Generalsekretär der chilenischen KP, wäre am heutigen Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Wenige Wochen vor seinem 94. Geburtstag ist der von Genossen und Freunden »Don Lucho« genannte Lehrer, Journalist und Politiker gestorben. Nicht nur in Chile ist er weiterhin präsent. Als einer der wichtigsten Vertreter der »Unidad Popular« wurde er zu Lebzeiten zur Symbolfigur des Widerstandes gegen Reaktion und Faschismus. An ihm erwies sich die Kraft der internationalen Solidarität.

Geboren am 14. September 1916 als Sohn einfacher Bauern in der südchilenischen Hafenstadt Puerto Montt, trat Corvalán mit 16 der Kommunistischen Partei Chiles bei, für die er zunächst als Journalist der Zeitung Frente Popular tätig war. Im Jahr 1940 wurde er stellvertretender Chefredakteur des Zentralorgans der Partei, El Siglo, 1946 deren Chefredakteur. Im Folgejahr ließ der US-freundliche Präsident Gabriel González Videla, der später unter Diktator Pinochet als Vizepräsident des Staatsrates erneut eine reaktionäre Rolle spielen sollte, die KP verbieten. Noch in der Illegalität wurde Don Lucho nach jahrelanger Haft in den Gefangenenlagern Pitrufquén und Pisagua, 1950 in das ZK der Partei gewählt. Als deren Verbot 1958 aufgehoben wurde, war die KP Chiles trotz Verfolgung mit mehr als 50.000 Mitgliedern zur stärksten kommunistischen Kraft in Südamerika geworden. Corvalán wurde im selben Jahr Generalsekretär und 1961 sowie 1969 zum Senator der Republik gewählt. Unter seiner Führung trat die Partei 1969 als zweitstärkste Kraft dem linken Bündnis »Unidad Popular« (Volksfront) bei, dessen Kandidat Salvador Allende im September 1970 die Präsidentschaftswahl gewann.

Am 11. September 1973 putschte das Militär unter General Augusto Pinochet mit Hilfe der CIA gegen den demokratisch gewählten Präsidenten. Da sie Corvalán zunächst nicht fanden, verhafteten die Faschisten seinen 26jährigen Sohn Luis Alberto, der drei Jahre später an den Folgen der Haft und der Folterungen starb. Kurz nach seinem Sohn wurde auch der KP-Generalsekretär verhaftet und ohne Gerichtsverfahren in das Konzentrationslager Pitroque auf der Dawson-Insel deportiert. Drei Jahre lang kündigte das Pinochet-Regime an, ihm den Prozess zu machen, doch fanden die Faschisten kein Delikt, das sie Corvalán vorwerfen konnten. Aus dem Gefängnis heraus prangerte der KP-Chef die von den USA gedeckte systematische Verletzung der Menschenrechte durch die Junta an. Während seiner Internierung wurden ihm der Lenin-Friedenspreis der Sowjetunion (1974) und 1976 der Karl-Marx-Orden, die höchste Auszeichnung der DDR, verliehen.

Die weltweite Bewegung für seine Befreiung war eindrucksvoll. Vor allem in den sozialistischen Ländern aber auch im Westen fand sich sein Porträt auf unzähligen Plakaten. Aus der DDR schickten Kinder und Jugendliche Millionen Postkarten nach Chile.

Dean Read, ein in der DDR lebender Sänger aus den USA, erntete 1975 auf einer Kuba-Tournee Beifallsstürme mit der Forderung nach Corvaláns Befreiung aus dem KZ. Im selben Jahr komponierte Ernst Busch das Lied »Rettet Corvalán«. Als er es am 29. Januar 1977 im Ostberliner Palast der Republik vortrug, war der Besungene anwesend. Die Solidaritätsbewegung hatte ihn freigekämpft. Sie hatte Corvalán zu einer Symbolfigur gemacht, deren Inhaftierung Pinochet aber auch Washington mehr schadete als nützte.

Aus dem Moskauer Exil unterstützte Corvalán, dem das Vertreten der Theorie vom friedlichen Übergang zum Sozialismus in früheren Jahren von Teilen der revolutionären Bewegung Lateinamerikas zum Vorwurf gemacht worden war, den bewaffneten Kampf gegen die Pinochet-Diktatur. Gegen deren Ende kehrte er 1989 nach Chile zurück, lebte in einem kleinen Haus in Santiago und verfasste mehrere Bücher. Bis zu seinem Tod am 21. Juli 2010 war er Mitglied des ZK der KP.

Im Vorwort eines 2001 erschienenen Interviewbandes mit Margot Honecker schrieb Corvalán: »Nachdem der in der Sowjetunion und den Ländern Osteuropas errichtete Sozialismus scheiterte, verkündeten die Sprecher der multinationalen Konzerne das Ende der Geschichte und die ewige Herrschaft der neoliberalen Version des Kapitalismus.« Zehn Jahre »nach diesen Jubeltagen für die Kapitalisten« seien sich jedoch mehr und mehr Menschen der Folgen bewusst. Sie »fangen an, das System in Frage zu stellen«. Mit dieser Botschaft ist Don Lucho heute so präsent wie zu Lebzeiten.