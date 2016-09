Bald nur noch Ausstellungstück? Modell eines Riesencontainerfrachters von Hanjin Shipping Anfang September in Seoul Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Die Container stehen überall«, sagt Rob Bagchus, Pressesprecher von Europe Container Terminals (ECT) in Rotterdam. Europas größtes Umschlagunternehmen hatte vor 14 Tagen über 3.000 der Metallkisten als Pfand einbehalten. Grund: Der Eigentümer, die südkoreanische Reederei Hanjin Shipping, ist zahlungsunfähig. »Das Hafengeld muss bezahlt werden, die Schlepper, die Festmacher, die die Trossen annehmen, die Terminals, an denen die Schiffe anlegen und wo die Container gelöscht werden«, rechnet der Seefrachtexperte Lodewijk Wisse vom niederländischen Verband der Verlader EVO jüngst in der Tageszeitung Trouw vor. Bei einem Schiff mit 75.000 Bruttoregistertonnen beläuft sich in Rotterdam alleine das Hafengeld auf rund 37.000 Euro.

93 der rund 200 Ozeanriesen von Hanjin Shipping liegen im Moment über die Weltmeere verstreut vor Anker. Kaum ein Seehafen will sie reinlassen, um nicht am Ende auf den Kosten sitzenzubleiben. In Rotterdam hat ECT mit den Adressaten der Container abgemacht, den Verlust zu teilen, falls Hanjin am Ende wirklich in die Insolvenz geht. Nachdem die Kostenfrage geklärt ist, darf die Reederei jetzt ihre Warenbehälter abholen.

Dutzende Hanjin-Schiffe morsen aber weiterhin SOS, weil ihnen auf der Reede Trinkwasser und Proviant ausgehen. Die Frachter haben insgesamt rund 540.000 Container an Bord voll mit Elektronik, Lebensmitteln und Kleidung. Der Warenwert beläuft sich auf geschätzte 14,5 Milliarden Euro. In den Häfen warten Einzelhändler sehnsüchtig auf die Lieferungen und können ihrerseits Verträge mit Dritten nicht einhalten. »Betriebe wie Samsung, Philips oder Modegeschäfte sind die Dummen«, erläuterte Wisse. »Wenn die Herbstkollektion oder die Weihnachtsgeschenke zu spät kommen, hat das enorme Folgen für einen Betrieb.« Nike, Hugo Boss und Ralph Lauren sind ebenfalls betroffen.

Hanjin ist die siebtgrößte Reederei der Welt. Und es läuft schon länger schlecht: Von den vergangenen fünf Jahren hat sie vier mit Verlust abgeschlossen. Angeblich schuldet sie im Moment mehrere hundert Millionen Euro an Hafengeld, Terminalgebühren und Spritkosten. Hafenbetreiber haben angedroht, die Schiffe als Konkursmasse zu beschlagnahmen, sobald sie anlegen. Auch ein Grund, warum die Frachter draußen bleiben. Ein Containerschiff, das ursprünglich für Rotterdam bestimmt war, ist nach Hamburg ausgewichen. »Das ist der ›Safe haven‹ in Europa«, erklärt Wisse gegenüber Trouw. Am Wochenende hat die Fluglinie Korean Air, größter Teilhaber von Hanjin Shipping versprochen, 54 Millionen Dollar lockerzumachen, damit die Schiffe wenigstens gelöscht werden können.

Die Reederei ist nicht die einzige, die sich in schwerer See befindet. Auf den Weltmeeren tobt ein erbarmungsloser Konkurrenzkampf um die Container. Die Reeder lassen immer größere Frachter bauen. Gingen früher 10.000 Container auf ein Schiff, sind es heute 20.000. Es gibt inzwischen deutlich mehr Schiffsvolumen, als Ladung vorhanden ist, viele Schiffe fahren halb leer. Die großen der Branche unterbieten sich gegenseitig im Preis. Kostete der Transport eines Containers von Singapur an die US-Westküste vor sechs Jahren 2.000 Euro, sind es heute gerade 600 Euro. Das deckt kaum die Kosten. Weil der Welthandel stagniert, ist vorerst auch keine Besserung in Sicht. »Mit Megaschiffen Container zu transportieren lohnt nicht mehr«, urteilt das NRC Handelsblad.

»Man konnte darauf warten, bis die erste Reederei kentert«, so Experte Wisse in der Trouw. »Wir fragen uns schon seit Jahren, wie es sein kann, dass Reedereien immer größere Schiffe ordern, die Frachtpreise stetig nach unten gehen und Milliarden an Verlust gemacht werden, ohne dass die Firmen umkippen.« Einige versuchen mit Allianzen, der Krise zu entkommen, und teilen sich mit einem Konkurrenten die Schiffe.

Hanjin Shipping sucht nun Hilfe bei Justitia. In den USA hat ein Konkursgericht der Reederei vorläufig Gläubigerschutz gewährt, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag meldete. Drei Schiffe können den Hafen von Long Beach anlaufen, ohne an die Kette gelegt zu werden. Ähnliche Urteile sind in Japan und Großbritannien ergangen. Auch in Belgien hat die mit fünf Milliarden Euro verschuldete Reederei vor der »Handelsrechtbank« eine Verfügung gegen die Gläubiger erwirkt, wie die Nachrichtenseite De Redactie berichtete.

Die Konkurrenz nutzt die Lage, setzt mehr Schiffe auf den Linien ein, die bisher Hanjin bedient hat. An der Börse kletterte der Kurs der ebenfalls in Seoul beheimateten Reederei Hyundai Merchant Marine umgehend. Doch das Lachen könnte ihnen bald vergehen. Experten sind überzeugt, dass Hanjin nur der erste ist, der Schiffbruch erleidet. »Das geht bei einigen an die Substanz, vor allem, wenn über den langen Zeitraum der anhaltenden Krise die Puffer bereits aufgebraucht sind«, sagt Ludovic Subran, Chefökonom des weltweit größten Kreditversicherers Euler Hermes zu dpa. »Die Containerschiffahrt ist mit ihrer größten Krise konfrontiert.«