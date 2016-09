Neuer Abtreibungsstreit in Polen

»Mein Körper, meine Wahl«: Demonstration gegen Pläne zur Verschärfung des Abtreibungsrechts am 9. April in Warschau Foto: Kacper Pempel/Reuters

In diesen Tagen beginnen im polnischen Parlament die Beratungen über drei Entwürfe zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs. Alle sind von Bürgerinitiativen durch Unterschriftensammlungen unterstützt worden. Die Entwürfe sind inhaltlich völlig gegensätzlich.

Zwei davon stammen aus dem Milieu der »Lebensschützer«. Sie haben seit dem Frühjahr etwa 450.000 Unterschriften für ein völliges Verbot des Schwangerschaftsabbruchs gesammelt. Die im geltenden Recht vorgesehenen drei Indikationen – medizinische, embryopathische und kriminologische – sollen ersatzlos gestrichen werden. Wer trotzdem eine Abtreibung vornimmt oder an sich vornehmen lässt, soll mit langjährigen Haftstrafen (von bis zu fünf Jahren) bedroht werden.

Als Ersatz wollen die katholisch-konservativen Initiatoren die staatlichen Aufwendungen für die Betreuung schwerstbehinderter Kinder erhöhen und das Adoptionsverfahren für Kinder aus Vergewaltigungen vereinfachen. Sie begründen ihre Initiative unter anderem damit, dass »der Staat Kinder braucht«. Zu diesem Zweck soll auch der Verkauf der »Pille danach« in Polen verboten werden.

Ein zweiter Entwurf zum Totalverbot der Abtreibung unterscheidet sich von dem ersten dadurch, dass er es zwar Ärzten verbietet, Abbrüche vorzunehmen, die Frauen jedoch straffrei belässt. Die Initiatoren argumentieren, dass eine Bestrafung der Frauen in erster Linie etwa bereits vorhandene Kinder schädige. Für diesen Entwurf haben sich im Frühjahr auch die katholischen Bischöfe Polens ausgesprochen.

Der dritte Entwurf hat im Gegenteil zum Ziel, die geltende restriktive Indikationslösung durch eine Fristenlösung bis zur 12. Schwangerschaftswoche zu ersetzen. In einem späteren Stadium sollen Abbrüche nach den drei gegenwärtig geltenden Indikationen möglich bleiben. Der Entwurf, eingebracht von einer überparteilichen Initiative namens »Rettet die Frauen«, fand die Unterstützung von etwa 200.000 Polinnen und Polen. Er beschränkt sich entgegen dem, was seine Gegner behaupten, nicht darauf, Abtreibungen zu erleichtern, sondern enthält umfangreiche Bestimmungen zum Thema reproduktive Selbstbestimmung.

So sollen Ärzte verpflichtet werden, Patientinnen, bei denen sie einen Abbruch vornehmen, über Möglichkeiten der Empfängnisverhütung zu informieren. Schulen und Hochschulen sollen schwangeren Schülerinnen bzw. Studierenden die Möglichkeit geben, wegen Schwangerschaft oder Geburt versäumte Prüfungen nachzuholen. Auch ein weiteres Problem wird in dem Entwurf thematisiert: Zahlreiche polnische Ärzte weigern sich unter Berufung auf ihr christliches Gewissen, selbst solche Abtreibungen vorzunehmen, die nach den geltenden Bestimmungen legal sind (es hat auch Fälle gegeben, in denen angestellte Ärzte in ihrer Privatpraxis gegen Barzahlung ihre Gewissensbisse vergaßen). Künftig sollen daher alle medizinischen Einrichtungen, die mit der gesetzlichen Krankenkasse zusammenarbeiten, verpflichtet sein, sämtliche legalen Eingriffe vorzunehmen. Weigert sich ein Arzt, soll seine Kassenzulassung erlöschen.

Dass der Liberalisierungsentwurf unter den gegenwärtigen Mehrheitsverhältnissen keine Chance auf Verwirklichung hat, liegt nahe. Auch die liberalen Oppositionsparteien PO und »Modernes Polen« haben kein Interesse daran, sich an diesem emotionalen Thema die Finger zu verbrennen. Unklar ist aber auch, was aus den beiden Vorschlägen zur Verschärfung des Abtreibungsrechts wird. Das polnische Gesundheitsministerium erklärte betont lapidar, gegenwärtig werde nicht an einer Novellierung gearbeitet.

Auch PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski hat im Frühjahr erklärt, er sehe keinen Reformbedarf. Das war damals, unter dem Eindruck der noch anschwellenden bürgerlichen Protestbewegung wegen der Einschränkung des Rechtsstaates, taktisch naheliegend. Ob sich die PiS jetzt, wo die Proteste am Einschlafen sind, traut, diese neue Front aufzumachen und so eine politische Dankesschuld gegenüber der katholischen Kirche für die Unterstützung im Wahlkampf abzutragen, muss sich zeigen.