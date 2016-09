Hier wird noch geschwommen: Im Standbad Babelsberg in Potsdam erhalten Schüler eine Lehrstunde (2. Juli 2015) Foto: Ralf Hirschberger/ZB

In den ersten acht Monaten des Jahres sind in deutschen Gewässern 425 Menschen ertrunken. Nach den neuesten Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren dies 46 Todesfälle mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das markiere den »höchsten Stand seit acht Jahren«. Auch bei der kommenden Jahresbilanz rechnet Verbandspräsident Hans-Hubert Hatje »mit deutlich mehr Opfern«. 2015 gab es insgesamt 488 Todesfälle, 96 oder knapp 25 Prozent mehr als 2014. Als Gründe für die seit längerem steigenden Opferzahlen nannte Hatje in der Vorwoche Leichtsinn, Selbstüberschätzung und unbewachtes Baden.

Ursächlich für die meisten Tragödien sind bei all dem mangelnde Schwimmfertigkeiten. Das nordrhein-westfälische Innenministerium ließ sich dieser Tage vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) mit der Einschätzung wiedergeben, dass 20 bis 30 Prozent der Acht- bis Zwölfjährigen nicht schwimmen können. Dabei sieht der Lehrplan in NRW Schwimmunterricht in der Größenordnung von 35 bis 40 Stunden verbindlich vor. In der Praxis bleibt davon jedoch nicht viel übrig. Wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beklagt, würden die Schüler im Rahmen einer Doppelstunde vielfach nur 30 Minuten im Wasser verbringen, der Rest ginge fürs Umziehen und den Transport zum Schwimmbad drauf.

Lange Anfahrtswege sind vor allem Folge des anhaltenden Schwimmbadsterbens. Nach DLRG-Angaben vom Vorjahr sind seit 2007 bundesweit 371 Bäder dichtgemacht worden, weitere 670 wären vom Aus bedroht. Im selben Zeitraum seien lediglich 21 Stätten gebaut und 90 saniert worden. Nach aktuellen Presseberichten findet in 15 hessischen Städten und Gemeinden inzwischen gar kein Schwimmunterricht mehr statt, weil einfach kein Bad in erreichbarer Nähe ist. Seit dem Jahr 2000 sind hessenweit 44 Schwimmbäder geschlossen worden, für die Hälfte ist kein Ersatz in Planung.

An Thüringer Grundschulen gehört Schwimmen zu den Pflichtfächern, in der 3. und 4. Klasse ist dafür wöchentlich eine Stunde vorgesehen. Aber immer öfter wird daraus nichts. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) vor einer Woche berichtete, konnte im zurückliegenden Schuljahr in 68 Fällen entweder gar kein Schwimmunterricht oder lediglich kompakt, zum Beispiel in 14tägigen Schwimmlagern, gegeben werden. Neben dem Bädermangel spielen personelle Lücken eine Rolle. Von über 800 Schwimmlehrern waren laut Schulministerium zuletzt nur noch 564 aktiv im Dienst, und mit der Vielzahl an pensionierten Reservisten steigt naturgemäß der Krankenstand. Bemerkbar macht sich zudem eine armutsbedingte »Wasserferne«. Es gebe inzwischen Mädchen und Jungen, die bis zu ihrer Einschulung noch keine Schwimmhalle von innen gesehen haben, äußerte sich Petra Eckoldt, Schulsportreferentin im Erfurter Bildungsministerium, gegenüber dem MDR.

Selbst im reichen Hamburg ist die Lage nicht besser. Die Linksfraktion in der Bürgerschaft brachte unlängst mit einer Anfrage an den Senat in Erfahrung, dass kaum mehr als die Hälfte der Kinder die Grundschule als sichere Schwimmer verlassen. Als solche gelten diejenigen, die die Anforderungen des Abzeichens in Bronze erfüllen und unter anderem in einer Viertelstunde mindestens 200 Meter zurücklegen können.

Auffällig ist das soziale Gefälle zwischen einzelnen Stadtteilen. In Veddel, Wilhelmsburg oder Mümmelmannsberg hat bis Ende der Grundschulzeit mehr als die Hälfte der Schüler gar kein Schwimmabzeichen, im wohlhabenden Lemsahl-Mellingstedt schaffen neun von zehn Kindern ein Bronze-, Silber- oder Goldabzeichen.

»Wenn nicht endlich ein Umdenken einsetzt, müssen sich die Kommunen in ein paar Jahren die Schuld dafür geben lassen, dass bei ihnen die Kinder ertrinken«, beklagte am Montag DLRG-Sprecher Achim Wiese im Gespräch mit junge Welt. Teil des Problems sind für ihn die privat finanzierten Spaß- und Erlebnisbäder. »Die verlangen hohe Eintrittspreise, und vor lauter Rutschen und Whirlpools gibt es keinen Platz zum Schwimmen, geschweige denn ein echtes Lehrschwimmbecken.« Wiese macht sich indes kaum Hoffnungen: »Von der Politik kommt wenig bis gar nichts.«