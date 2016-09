Blockupy-Protest in Berlin: Lucy Redler und Sarah Moayeri Foto: privat

Bei den niedersächsischen Kommunalwahlen hat Die Linke in Oldenburg unter anderem mit dem Dagobert-Duck-Plakat »Keine Macht dem Kapital« fast zehn Prozent geholt. Auch in anderen Städten konnte sie Gewinne verbuchen und hat damit – nach den Kommunalwahlen in Hessen – erneut gezeigt, dass ein bewegungsorientierter Wahlkampf Menschen erreichen kann.

Auch ich mache seit Wochen Wahlkampf für Die Linke in Berlin Neukölln, wo es viele engagierte Wahlkämpfer und Kandidaten gibt. Im Reuterkiez (Wahlkreis 1) kandidiert Sarah Moayeri, die in ihrer Vorstellung schreibt, dass wir uns gemeinsam wehren müssen, wenn wir etwas verändern wollen. Dem stimme ich zu. Die wichtigsten Erfolge der letzten Jahre (Wasservolksentscheid, mehr Personal im Krankenhaus, Mietenvolksentscheid) wurden durch Bewegungen oder Streiks durchgesetzt. Unser Hauptslogan »Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten« kommt gut an. Sarah ist Sozialistin und der Meinung, dass der »Kapitalismus der Mehrheit der Menschen nichts zu bieten hat«. Sie sagt, dass sie nichts von »Rot-Rot-Grün« hält und einer solchen Koalition – würde sie gewählt – nicht zustimmen würde. Das Feedback ist ziemlich gut. Das liegt an einem bewegungsorientierten Wahlkampf und der Tatsache, dass wir in Neukölln regelmäßig bei Protesten und Kämpfen aktiv sind.

Auch für die Bezirksverordnetenversammlung Neukölln kandidieren Genossen, die bei jeder Demonstration anzutreffen sind und für einen kämpferischen Kurs stehen. Meine erste Stimme (Direktkandidat) und meine dritte Stimme (Bezirksverordnetenversammlung) gehen also mit Begeisterung an Die Linke in Neukölln.

Im Gegensatz zu Neukölln ist der Wahlkampf der Landesspitze auf Regierungsbeteiligung ausgerichtet. Ich halte das angesichts der Erfahrung mit »Rot-Rot« von 2001 bis 2011 für einen großen Fehler. Viele der heutigen Probleme (steigende Mieten, Stellenabbau im öffentlichen Dienst und Outsourcing) sind vor allem unter der »rot-roten« Koalition entstanden. In der Opposition konnte Die Linke in den letzten Jahren durch die Unterstützung des Mietenvolksentscheids oder der Initiative zur Offenhaltung des Tempelhofer Feldes an Zuspruch gewinnen. Genau daran sollten wir weiter anknüpfen. Unsere Koalitionspartner sind diejenigen, die sich zur Wehr setzen gegen steigende Mieten und prekäre Arbeitsverhältnisse, und nicht jene Parteien, die von Großinvestoren und Baulöwen Spenden erhalten. Eine erneute Regierungsbeteiligung wird Die Linke schwächen und nicht stärken, Aktive inner- und außerhalb der Partei frustrieren. Und sie wird die AfD, die sich dann als vermeintliche einzige Opposition darstellt, weiter stärken.

Ich kann nachvollziehen, dass sich viele Leser von junge Welt angesichts der Bilanz von »Rot-Rot« und der Ausrichtung der Linkspartei in Berlin fragen, ob man Die Linke wählen soll. Es gibt aus meiner Sicht ein wesentliches Argument dafür. Eine schwache Linke hilft weder den Kollegen der CFM (Charité CFM Facility Management GmbH) noch anderen Kämpfen oder Initiativen. Eine Schwächung der Linken würde gerade in der jetzigen Situation mit den Erfolgen der AfD als Verschiebung nach rechts wahrgenommen. Eine starke Linke wird – und das trifft selbst auf den Berliner Landesverband zu – am ehesten als Stimme gegen Rassismus, steigende Mieten und Armut gesehen. Das sind die Gründe, weshalb ich mit allen drei Stimmen Die Linke wählen werde. Das wird mich jedoch nicht davon abhalten, mich gegen »Rot-Rot-Grün« auszusprechen und wenn es dazu kommt, weiter an Demonstrationen gegen Outsourcing, steigende Mieten und Abschiebungen teilzunehmen. Gute Ergebnisse in kämpferischen Bezirksverbänden der Linken wie in Neukölln sind auch eine Hilfe, um für einen notwendigen Kurswechsel in der Partei zu streiten, auch wenn dies in Berlin alles andere als einfach wird.

Bei allem gilt: Wichtiger als die Wahl ist, dass wir Menschen dafür gewinnen, selbst aktiv zu werden. Denn egal, wer nach dem 18. September regiert: Uns rettet kein Gott, kein Kaiser und auch nicht »R2G«. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun!